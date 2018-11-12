遭乘客殴打不还手　河南巴士司机获颁“委屈奖”　公司赞表现较高职业道德





河南省许昌市一名男子由于在巴士上辱骂及殴打司机，影响行车安全，被拘留13日。被打的司机则获巴士公司颁发“委屈奖”，估计可获200至500元（人民币，下同）现金奖。





本月1日下午2时左右，巴士司机申新伟驾驶101号巴士到达机场路口站时，一名黄姓男乘客上车后未拍卡或投币付车费，就径直走向车厢尾部。申新伟提醒该乘客付费后1分钟，黄便上前付款，然后开始用粗口大骂司机十几分钟，更一巴掌打在申的头部，车上其他乘客纷纷劝阻，并拉开黄。整个过程中，申没有还口还手，而是赶紧将巴士停在路旁，致电报警，但黄在司机报警时下车逃离现场。





当地警方经调查后，于上周二（6日）确认肇事者身分，肇事乘客被警方传召后认罪，被拘留13日。民警表示，黄当天喝酒后乘巴士，黄发现有熟人坐在车里，故第一时间先去打招呼，没付车费，而司机提醒他付费，引起他不满，黄便开始辱骂和殴打申。





巴士公司认为，申面对突发事件时，一直没还手，表现出较高的职业道德水平，为安抚员工及疏导心理，公司向申颁发了“委屈奖”，并派发200至500元的现金奖。





据报，该巴士公司要求每名司机入职后接受培训，做到“打不还手、骂不还口”，并设置“委屈奖”；无端遭受乘客谩骂、殴打，但能“顾全大局”做好服务的司机，公司将视乎情况给予200至500元现金奖励。





内地常发生乘客殴打司机事件。重庆万州上月发生的巴士坠江事故，就有一名女乘客因错过下车地点而与司机争执，并攻击正在驾驶的司机，司机则放开軚盘上的右手还击，结果巴士失控酿成15人死亡。

Twitter

sgnypost





