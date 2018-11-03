美将给8国伊朗制裁豁免 美媒:中国可能是其中之一

据美联社 2 日报道，美国国务卿蓬佩奥当天宣布，美国将给予 8 个国家伊朗制裁豁免权，允许他们继续进口伊朗石油。彭博社称，这些国家可能包括日本、韩国、印度，中国和土耳其可能也在其中。

据报道， 11 月 5 日美国对伊朗制裁正式生效时，美国将公布是哪些国家可以继续购买伊朗石油而免受制裁。《印度时报》 1 日晚援引知情人士的话说，美国将允许印度每月继续从伊朗进口约 125 万吨石油至明年 3 月。路透社 2 日称，一名日本石油市场分析师称，若印度获得豁免，日本取得豁免的可能性将上升。美国全国广播公司财经频道亦称，特朗普政府或将允许印度和韩国继续从伊朗购买石油。

彭博社援引两名熟悉中美谈判的消息人士的话称，虽然中国依旧在和美国进行协商，不过中国也是获得豁免权的几个国家之一。其他 4 个国家是谁尚不清楚，但是土耳其能源和自然资源部长登梅兹周五在安卡拉对记者说，土耳其可能也将获得豁免。





上述美国匿名官员表示，尽管美国的目标仍然是减少伊朗的经济收入，但为了不推高油价，在相关国家继续减少进口伊朗石油的前提下，美国将对其进行制裁豁免。该官员拒绝透露这些国家可以购买石油数量的细节，称豁免只是暂时的，特朗普政府还要求这些国家切断与伊朗的其他经济联系，如减少制裁范围之外的货物贸易。此外，获得豁免的国家必须将本国货币存入代管账户，以此来向伊朗付款。这意味着这笔钱不会直接流入伊朗，伊朗只能用它从其原油客户那里购买食品、药品或其他不被制裁的商品。

从美国方面看，给予其他国家制裁豁免此前也有征兆。美国总统国家安全事务助理博尔顿周三表示，特朗普并不想因为向伊朗施压而伤害 “ 朋友与盟友 ” 。此外，美国财长姆努钦日前也表示，不期待进口伊朗石油的国家在 11 月立即将购买量降至零。

彭博社称，受美国将对部分国家实行豁免以及欧佩克成员国将加大产油量消息的影响，伦敦布伦特油价已从上月的每桶 85 美元下跌约 15% 。 2 日中午 12 时 56 分，伦敦原油期货价格为每桶 72.80 美元。西得克萨斯中质油在纽约的交易价为每桶 63.39 美元。

美联社称，美国财长姆努钦周五宣布，美国将重启所有因伊核协议而取消的对伊制裁，制裁周一生效。美国还要将

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多家伊朗公司及个人列入制裁黑名单。

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