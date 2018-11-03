“默克尔时代”即将落幕 离任计划有迹可循

据德国之声报道，德国总理默克尔近日宣布，她将在今年 12 月的基民盟党代会上放弃竞选党主席，并在 2021 年总理任期结束后不再寻求连任。默克尔担任德国总理 13 年、领导基民盟 18 年，她此番发言被认为预示着 “ 默克尔时代 ” 即将落幕。

体面走下权力高峰

“ 我并非生来就是总理，我也从未忘记这一点。 ” 默克尔在前不久的基民盟高层会议新闻发布会上发言称， “ 作为总理是一种荣誉，非常感谢能够担任总理这么多年 ” 。

据德媒报道，默克尔日前出席基民盟高层会议新闻发布会时宣布，她将不再参与党主席竞选，未来也不会再竞选总理。 “ 到了开启新篇章的时刻了 ” ，默克尔说。

分析认为，遭受接连政治失利后，默克尔意欲逐步交接权力，平稳退出政坛， “ 默克尔时代 ” 终结的序幕已经拉开。

有关任期内的工作， “ 我不认为在国际谈判中的地位会发生任何改变， ” 默克尔说， “ 甚至可以说，我会有更多时间作为政府首脑专注于各种事务。 ”

离任计划有迹可循

谈及不再参选原因，默克尔表示，执政联盟 10 月在巴伐利亚州和黑森州议会选举中接连受挫传递出明确信号，执政各党需要反思，联邦政府形象需要重建。

对此，分析称，默克尔第四任总理任期内，由基民盟 / 基社盟和社民党组成的大联合政府因各种内部问题分歧，无力领导德国，在国内及欧盟无所作为。

据德媒报道，默克尔在 2015 年开放边境允许大量寻求庇护者入境德国的决定，令她跟执政盟友基社党陷入持续的紧张关系，也造成德国反移民的极右派势力在全国政坛崛起。这一政策不仅导致德国社会撕裂问题严峻，默克尔的支持率也显著下降。

德国依旧不可替代





英国《卫报》称，默克尔 2005 年成为德国总理时，美国总统是小布什，英国首相是布莱尔，法国总统是希拉克。 13 年后，只有她还在坚守着，而她也带领德国成为欧洲大陆的核心与基石。

分析普遍认为，在 “ 默克尔时代 ” ，德国对于欧洲事务的影响一直是巨大的。

美国《纽约时报》称，默克尔宣布退出虽不意外，但对德国及整个欧盟都是个打击。《卫报》也表示，默克尔向来代表安全、稳定和连贯性， “ 默克尔时代 ” 一结束，可能对欧洲和欧盟未来的凝聚力产生重大影响。

尽管默克尔的离任计划给德国国内和欧盟的发展带来了新的不确定性，今年德国几次州的议会大选中联盟党的选票有所下降，但是联盟党主导联邦政府的局面不会发生改变，德国国内的局势仍然是稳定的。

从德国强大的经济实力、德国国内政治的相对稳定性以及德国外交政策上的一贯连续性来看，德国在欧盟中的地位和作用无法替代也无法撼动。

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