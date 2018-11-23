捍卫司法独立 美大法官杠上特朗普

美国最高法院首席大法官罗伯茨 (John Roberts) 周三出面捍卫司法独立，强调美国法院没有“奥巴马法官”或“特朗普法官”。他透过声明表示 : “反观，我们有一群出色且尽忠职守的法官，他们确保所有出庭的人都享有平等权益。我们该庆幸美国有如此独立的司法系统。”





特朗普在推特发文回应罗伯茨的言论，强调 : “抱歉罗伯茨大法官，但联邦法院内真的有所谓的奥巴马法官，他们与我们这群负责捍卫美国的人有完全不同的观点。





罗伯茨此次发言是美国最高法院大法官罕见的公开回应总统的言论。美国法律专家伊莱 (Ilya Somin) 表示，罗伯茨的发言代表他对特朗普的行为已忍无可忍。罗伯茨之前也曾经因保全奥巴马健保 (Obamacare) 而遭特朗普抨击。





曾在欧巴马任内担任联邦总诉讼官的知名律师卡提亚 (Neal Katyal) 在推特上表示，特朗普发表这番言论的目的是为了让联邦法院及罗伯茨失去合法性，因为它们是美国行政体系中专门约束“特朗普的冲动及藐视司法心态”的机构。





特朗普不止抨击联邦法官泰格 (Jon Tigar) ，他也批评第九巡回上诉法院 (The 9th U.S.Circuit Court of Appeals) 的法官为耻辱。他在推特上表示 : “这些法官的行为根本是一群不了解国安跟人民安全的人，在进行司法倡议，试图让美国变危险。”





此前，这个位于加州的法院曾数次挡下特朗普极具争议性的政策，包含他对几个穆斯林国家发布的旅游禁令及禁止跨性别人士从军的行政命令。





特朗普上任后已提名多位右派大法官到最高法院，而这些决定被视为能让右派势力在接下来数年掌控美国最高法院。

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