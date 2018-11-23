抗衡中国 日加强与东盟防卫合作

共同社22日报道，日本正在加强与东盟（ASEAN）各国的防卫合作。着眼于在南海加强海洋活动的中国，日方无偿提供自卫队的二手防卫装备，并增加了防卫驻在官的人数。不过，若东盟各国与凭借经济实力加以动摇的中国步伐一致，日方的举措可能将被架空。





去年5月，日本修改后的《自卫队法》获得通过，允许自卫队持有的二手防卫装备以无偿或低价方式转让给其他国家。而向菲海军转让3架海上自卫队TC-90教练机是适用的首例。而后日方还与菲方达成协议，无偿提供陆上自卫队的UH-1多用途直升机零部件。菲军方发言人表示：虽说是二手，但能免费获得高质量的日本装备，非常可贵。





日本今年4月还与马来西亚签署了防卫装备与技术转移协定。与印尼也在谈判中，还把与越南之间签署也纳入考 虑 等，逐渐扩大合作范围。日本已于3月，把常驻与中国在南海存在主权之争的菲律宾、越南的防卫驻在官从各1名增加至各2名。本年度内常驻马来西亚的驻在官也将增至2人。此举旨在促进与各国国防部和军方相关人士的交流，加强信息收集能力，关注中国动向。

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