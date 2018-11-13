习李下南洋展对外新动向 中新自贸协定升级 首纳“带路”合作





国务院总理李克强昨抵达新加坡进行正式访问，当天率先与新加坡总理李显龙见证两国自由贸易协定升级议定书及 8 份合作文件，涵盖金融、科技创新等多领域。而在李克强 15 日出席东亚系列峰会之际，国家主席习近平将国事访问汶莱、菲律宾和巴布亚新畿内亚，随后出席 APEC 峰会。中国两位主要领导人同期“下南洋”并出席国际会议，令外界关注中国南向最新政策。





将出席东亚系列峰会





中国商务部表示，中新《议定书》对原两国自由贸易协定的原产地规则、海关程序与贸易便利化、贸易救济、服务贸易、投资和经济合作 6 个领域进行升级，还新增电子商务、竞争政策和环境 3 个领域。双方在自由贸易协定中更首次纳入“一带一路”合作。





李克强与李显龙会谈时表示，中方愿与星方继续深化创新合作，加强金融、科技、企业等人才培训，以签署“陆海新通道”谅解备忘录为契机，陆海并进，推进双向互联互通。广州知识城已上升为国家级双边合作项目，双方要积极拓展智慧城市建设合作，推动城市管理升级和人工智能发展，探讨新的地方合作。





李显龙回应，作为东盟轮值主席国，星方愿积极推动东盟 ─ 中国关系发展，推进“南海行为准则”磋商进程。“区域全面经济伙伴关系协定”（ RCEP ）谈判今年取得重要进展，现在进入磋商最后阶段。





对于李克强其后将出席的第 21 次中国 ─ 东盟（ 10+1 ）领导人会议、第 21 次东盟与中日韩（ 10+3 ）领导人会议和第 13 届东亚峰会，中方期待系列会议聚焦合作，共同维护多边主义，维护自由贸易，维护国际规则，推动区域经济一体化。中新社提到，李克强将在系列会议上阐述中方对东亚合作的政策主张，提出各机制下深化务实合作的 30 多项新倡议。





与菲签 33 亿美元贷款





至于习近平访问菲律宾之行，预期他将专注于中方如何协助菲方建设铁路、桥梁等基础建设的 5 年“大建特建”计划，包括将和菲律宾总统杜特尔特见证签订总值 33 亿美元的贷款协议，以便帮助菲方建设从马尼拉通往东南部比科尔的铁路。中国亦将出资 6.06 亿美元帮助建设到棉兰老岛的一条铁路。





习近平还将与汶莱领导人，就深入“一带一路”合作达成共识，加强基建、能源、农渔业以及旅游等领域合作，在安全防务事务方便加大合作。





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