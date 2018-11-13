中国角力南太平洋群岛





这次习近平的外访，外交部还特别提到，习在 APEC 峰会前，将会见与中国有邦交的太平洋岛国领导人，这显见中方对太平洋岛国的重视。鉴于美国把地区安全战略版图从亚太扩大至印太，这些岛国便成为中国突破亚太围堵的缺口，尽管会触动岛国的前院澳洲的神经。





昨日中国驻斐济大使钱波先拔头筹，在斐济首都苏瓦与该国总理府常秘卡兰代表两国政府，签订《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》，两国将共同推进“一带一路”建设。钱波表示，斐济是“ 21 世纪海上丝绸之路”（一路）的南向延伸带。同日，中斐还签署经济技术合作协定。





巴布亚新畿内亚 5 个月前已与中国签署同类备忘录，成为首个签署有关备忘录的太平洋岛国； 7 月和 9 月，中国又先后与纽埃及萨摩亚签署“一带一路”建设谅解备忘录。目前与中国建交的岛国除了习已确定会见巴布亚新畿内亚领导人外，还有斐济、萨摩亚、瓦努阿图、汤加王国、东蒂汶、库克群岛、密克罗尼西亚联邦和纽埃 8 国。习近平一次过会见他们，俨然在 APEC 会议期间搞一个“中国 ─ 太平洋岛国小峰会”，向美国和澳洲示威。





逼近“后院” 澳洲吓一跳





澳洲一直把太平洋岛国视作是自己的“后院”，但 BBC 指出，澳洲多年来却对这个“后院”疏于料理。澳洲对太平洋岛国的援助虽然总投入仍大于中国，不过有关援助迄今集中在教育、医疗、保健和政府服务等领域，对基础设施的投资则通过亚洲开发银行等国际机构提供。





中国的投资集中在太平洋岛国的基础设施项目，巴布亚新畿内亚这次主办 APEC 峰会会场之一的国际会展中心，正是由中国援建。而伴随中国的民用设施建设和商业投资，中国在太平洋岛国渐见活跃的军事存在。





今年 6 月，一艘中国军事侦察船驶入苏瓦港，在澳洲的军舰旁边抛锚，让澳洲人大吓一跳。在更靠近澳洲的瓦努阿图，中国正建设一个面积有一艘航空母舰大小的深水港码头，令澳洲猜疑是否要设立海军基地。





澳洲指摘中国令太平洋岛国跌落“债务陷阱”，澳洲智库洛伊（ Lowy ）研究院统计，中国自 2006 年以来提供给南太平洋岛国政府的援助总额超过 23 亿美元，其中三分二以上都是抵押贷款。 ( 信报 )

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