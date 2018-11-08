中国汽车制造商进驻菲律宾 杜特尔特：定不负信任

中国知名汽车公司 GAC GROUP （广州汽车集团股份有限公司）日前决定进驻菲律宾市场，并于当地时间周三（ 7 日）在菲律宾举行揭幕仪式。菲总统杜特尔特出席了揭幕式并发表讲话，对中国汽车制造商表达感激之情，称中国汽车公司对菲律宾的信任永远不会白费。

据菲律宾通讯社报道，杜特尔特当天发表讲话感谢中国汽车制造商，称 “ 很荣幸地欢迎广汽集团到菲律宾，我代表菲律宾人民感谢你们有信心在我国拓展业务。请你们放心，你们的信任不会白费的。 ”





杜特尔特表示，菲律宾汽车市场是东南亚增长最快的市场之一，过去 5 年的年增长率达到 22% 。 “ 我们对汽车行业的长期前景仍持乐观态度，预计在强劲的经济增长推动下，汽车行业将持续增长， ” 杜特尔特说， “ 事实上，最近一份研究估计，到 2028 年，菲律宾汽车需求量或能达到 100 万辆。 ”

杜特尔特称，广汽集团入驻菲律宾，将为菲律宾消费者提供更多选择。 “ 我向你们保证，本届政府正尽最大努力，确保为投资者提供一个公平的竞争环境。我们将继续向国外投资者提供他们所需的帮助，让他们的事业兴旺发达。 ”

杜特尔特近期签署了《经商便利化法》，他强调， “ 通过这部法律，我们希望吸引更多投资，并鼓励利益攸关方积极参与菲律宾产业发展。 ”

杜特尔特进一步指出，他的政府为创造一个有利于商业发展的环境所作出的努力之一就是，正在根除犯罪、非法毒品和腐败。

“

我一直相信，除非政府出台法律、秩序，并制止腐败，否则我们将一事无成。这是我想说的，请你们记得在我卸任时提醒我，

”

杜特尔特说，

“

消除社会弊病是实现和平、促进经济增长、促进国家可持续发展的唯一途径。

”

Twitter

sgnypost





