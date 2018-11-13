共同社：美已告知日本 最快明春恢复美韩大规模军演

日本首相安倍晋三昨日（ 13 日）上午在官邸会晤来访的美国副总统彭斯，预计将讨论朝鲜半岛无核化与美日贸易问题。另外，共同社报导，美国特朗普政府已告知日本政府，最快在明年春天重启大规模的美韩联合军事演习。





共同社近日获悉，特朗普政府已告知日本政府，关于目前中断的大规模美韩联合军事演习，“若朝鲜半岛无核化没有进展，有可能最快明年春天重启”。美国官方人士 9 月以来多次告知此事。要求维持对朝鲜施压的日方认为，这是美国不允许朝鲜拥核态度的体现，并给予好评。多名日本政府消息人士 12 日透露了此消息。





关于大规模演习，南韩国防部表示，计划在 12 月 1 日前决定是否重启。美国的做法是在该期限之前，向日本说明有可能重启，旨在向北韩施加压力。日本外务省及防卫省还设想美朝关系再度紧张，计划与美方紧密协作。





日本政府消息人士透露，美方人士提及可能重启的演习有两个，一是指挥所演习“关键决心”，另一个是野外机动训练“鹞鹰”。“关键决心”往年在 2 至 3 月前后举行，确认在朝鲜半岛发生突发情况时的美军增援态势。“鹞鹰”则于 3 至 4 月前后实施，今年有迄今最大规模的约 30 万兵力参加。





政府消息人士指出，“很难说朝鲜正积极致力于无核化。曾表态中止（军演）的美国总统特朗普的忍耐也是有限的。 ”





日本政府内的强硬派认为，美国若不施加相当程度的压力，就无法实现朝鲜完全无核化。也有人指出“若在美朝谈判没有进展的情况下，继续中断大规模军演，或对朝鲜有利”。





特朗普在 6 月 12 日“特金会”后的记者会上表示，在与朝鲜持续对话期间中断军演。但美韩 11 月 5 日启动了海军陆战队的小规模训练。朝鲜对此予以谴责。若实施大规模演习，朝鲜很可能加大批判力度。（联合报）

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