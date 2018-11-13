习近平要求香港纳入国家治理新体系

大陆国家主席习近平昨在北京人民大会堂会见港澳代表团，会谈主题是中国改革开放四十年。北京以这一特别安排拉开纪念改革开放四十周年系列活动的序幕，习近平肯定港澳改革开放特殊作用的同时，要求香港纳入中国国家治理新体系。





香港澳门各界庆祝国家改革开放四十周年访问团，其中有香港代表一百六十五人，主要节目是出席在人民大会堂举行的港澳各界庆祝国家改革开放四十周年座谈会。座谈会上，港澳两地特首发言，香港另选出七代表发言，最后是习近平讲话。与会者说，习讲话出人意料地长，持续约四十分钟。





盼按宪法和基本法治国





习近平讲话中点出中共港澳政策的新路向，与会者回忆说，习近平要求希望香港在改革开放的过程中，继续主动积极，在人才和投资中继续发挥，特别在创科方面可以做更多；又指大湾区是重大的发展策略，希望香港融入国家发展大局，利用大湾区推动香港经济有新动力。同时希望香港纳入国家治理的新体系，按照宪法和基本法治国，维护国家安全。





“人心回归是历史过程”





香港代表陈勇记录显示，习近平要求香港应更积极主动融入国家大局，认为这是一国两制应有之义、时代的要求，也是香港和国家发展的客观要求。但习近平同时形容“人心回归是历史过程”，“急不得、慢不得”，又引用诗句“明日复明日、明日何其多”，指凡事都有规律和过程，但都要马上做，否则永远做不成。





习在讲话中提出，要借改革开放四十周年之际，总结历史经验，汲取教训，决定今后发展的方向目标。他大篇幅肯定港澳在中国改革开放中的作用，说这次邀请代表团访京具有意义，中国发展取得举世瞩目的历史性成就，香港澳门人士和在港澳的外资企业和人士都有一份功劳，祖国和人民永远不会忘记。





港澳有突出地位及优势





习近平表示，在新时代的国家改革开放进程中，香港澳门仍具有突出地位及优势，仍可发挥不可代替的作用，希望港澳人士继续以真摰的爱国热情，投入国家改革开放事业，特别要抓住共建一带一路、大湾区建设等重大机遇，在融入国家发展大局当中，实现港澳更好发展，共同谱写中华民族伟大复兴的时代篇章。





习谈国安？林郑月娥没听到





座谈会后，中共中央政治局常委中分管港澳事务的韩正，设宴款待港澳代表团。香港林郑月娥总结行程时说，这次接待规格很高，对国家肯定香港在改革开放的贡献，感到非常鼓舞。但对与会人士引述习近平在会上提及国家安全议题，林郑月娥说没有听到习近平特别提及这个课题。（联合报）

Twitter

sgnypost





