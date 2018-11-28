杜特尔特怒斥造谣者：说我得癌症的人会比我先死

菲律宾总统杜特尔特此前因脸色暗淡，被外界质疑患病。近日，杜特尔特再就这一问题作出回应，指责那些断言自己患癌症的人，称“他们会比我先死”。
据菲律宾《星报》报道，当地时间周一（26日），菲律宾总统杜特尔在一场谈话中提到，“反对派一直在等着看我的脸色变化，他们说我的脸色发黑，是得了肾脏疾病。”
他解释称，“上了年纪，肤色真的会变暗”。
杜特尔特还指出，“那些笃定我得了‘肾癌’的人，他们将会比我先死。”他还质问，“为什么要纠结于某一个人的死亡问题？”
现年73岁的菲律宾总统杜特尔特此前多次被传患病，但杜特尔特坚称自己的健康状况良好。
今年10月，杜特尔特访问约旦时，肤色变黑遭到外界质疑，杜特尔特称这是因为自己经常视察军营，加上中东地区气候干燥，所以被晒黑了。
关于自己的身体状况，杜特尔特也坦承数年前曾遭遇过一次摩托车事故，导致身体陷入长期病痛中，此外也有过和吸烟相关的疾病，但他坚称自己目前很健康。今年9月，他还透露，自己做了结肠镜检查和内镜检查。菲律宾总统府此前也回应称，杜特尔特很好，“跟马一样强壮”。
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