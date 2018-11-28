俄乌边境俄军数量急增 乌总统：恐爆发全面战争

乌克兰总统波罗申科周二（ 27 日）表示，俄罗斯在接壤乌克兰的边境动作频频，驻军人数短时间内急增，警告可能爆发全面战争。

据报道，波罗申科在电视讲话中指： “ 在我国接壤俄罗斯边境的俄军坦克数量足足多了三倍。部署在边境的部队数量也急增。有关行动显示，乌克兰正面对与俄罗斯爆发全面战争的威胁。 ”

但他没有透露俄军部队数目的具体数字，只称消息由该国情报部门取得。克里姆林宫暂时未有回应。

11 月 25 日，乌克兰海军 3 艘船只驶向刻赤海峡途中遭俄方拦截和扣留。俄方指认乌方海军船只没有获得俄方许可驶入俄方领海；乌方则指认俄方舰艇故意撞船并开火伤人。根据俄方声明，乌方船上 3 人受伤，没有生命危险，正接受俄方医治；乌方声明， 6 人受伤， 3 艘船和多人遭俄方扣留。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯联邦安全局公共关系中心 27 日发布消息称，在扣押的一艘乌克兰海军炮艇上找到的文件显示，其任务是从敖德萨隐蔽抵达别尔江斯克。





公告称： “ 检查期间在尼科波尔号炮艇上发现一份文件，根据文件，舰艇编队指挥人员的直接任务是从敖德萨隐蔽抵达别尔江斯克，重点关注保障隐蔽接近和穿越刻赤 - 叶尼卡列运河。 ”

俄联邦安全局还指出，在这艘炮艇上还找到一份手写笔记，其上记录了俄罗斯制定的刻赤 - 叶尼卡列运河通航规定，这说明乌方舰艇很清楚相关规定。

俄联邦安全局称，三艘被扣留的乌克兰海军舰船上载有榴弹发射器、坦克机枪和重机枪、自动步枪、手枪、手榴弹和弹药等。

乌克兰最高拉达（议会） 26 日晚投票通过了总统递交的总统令。根据总统令，从基辅时间 28 日 9 时起，乌克兰部分地区进入为期 30 天的 “ 战争状态 ” 。这些地区包括同俄罗斯和摩尔多瓦德涅斯特河沿岸俄控区接壤的州，以及黑海和亚速海沿岸的州。

乌总统波罗申科在议会表决前发表讲话说，进入

“

战争状态

”

不是为了宣战，而是为了防御。乌也不会因此放弃政治外交手段解决冲突的努力。

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