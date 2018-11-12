牵制中企 欧盟拟加强外企投资审核





为了保护自身在技术领域上的策略和利益，欧盟计划推动更严格的外企投资审核，并期望在今年年底前完成，外界认为这项审核案是针对中国境外扩张而来，届时中资在欧洲的发展可能会受到影响。





欧盟贸易委员马尔史卓姆（ Cecilia Malmstrom ）表示，欧盟贸易委员会、欧洲议会、欧盟国家 3 方将会寻求审查案的共识，基本上只有少数细节问题尚须讨论。马尔史卓姆认为：“这不是卡关，而是进度向前，（我们）有很高的机会可以在年底前有结论。”





《路透》报导，该项计划是在中国不断并购、境外投资下而催生，欧盟委员会将会审核外企对于重点项目的投资，以确保欧盟在技术领域上面的策略利益。





报导另外指出，义大利公开反对这项审核案，对此马尔史卓姆回应，义大利并不是完全反对审核案，他们是对审核案的内容有疑虑。





根据义大利说法，他们同意审核的筛选机制，但是反对国家之间规定要互相分享讯息，同时也认为委员会应该只能提出建议，而不能替国家决定外资进入与否。不过马尔史卓姆回应，表示委员会的立场明确，只会给各国建议，并不会强制下决定，同时也有信心可以和义大利达成共识。

Twitter

sgnypost





