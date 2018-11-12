中国外交部就李克强访问新加坡并出席东亚合作领导人系列会议举行中外媒体吹风会

2018 年 11 月 8 日，外交部就国务院总理李克强对新加坡进行正式访问并出席东亚合作领导人系列会议举行中外媒体吹风会，外交部部长助理陈晓东介绍有关情况，并回答中外记者提问。

陈晓东介绍说，应新加坡总理李显龙邀请，李克强总理将于 11 月 12 日至 16 日对新加坡进行正式访问并出席第 21 次中国－东盟（ 10+1 ）领导人会议、第 21 次东盟与中日韩（ 10+3 ）领导人会议和第 13 届东亚峰会。

一、关于访问新加坡

陈晓东表示，新加坡是中国周边重要邻国，今年担任东盟轮值主席国。中新建交以来，双边关系取得长足发展。习近平主席 2015 年对新加坡进行国事访问期间，两国确立了与时俱进的全方位合作伙伴关系。当前，中新关系继续保持良好发展势头，高层交往频繁，务实合作成果丰硕，共建 “ 一带一路 ” 成为两国关系与合作发展的重大机遇。此访将是中国国务院总理时隔 11 年再次访新，也是李克强总理首次正式访新，对推动两国关系发展具有重要意义。

李克强总理将与新方领导人回顾和总结两国关系发展的成功经验，规划和部署两国务实合作，重点推动 “ 一带一路 ” 、创新等领域合作，并就区域合作、多边贸易体制以及共同关心的重要问题交换意见。双方将共同发表两国政府联合声明，体现此访成果和双方共识。两国领导人还将见证签署经贸、金融等领域一系列合作文件。

二、关于出席东亚合作领导人系列会议

陈晓东指出，今年是中国－东盟建立战略伙伴关系 15 周年和中国－东盟创新年。面对单边主义、保护主义逆风，地区国家积极致力于推进区域合作，中国－东盟合作稳步发展，中日韩合作重新启动，区域全面经济伙伴关系协定谈判提速。南海局势趋稳趋缓。同时，国际规则和秩序面临冲击，非传统安全威胁突出，周边形势中不稳定不确定因素增多。

中方期待今年的系列会议聚焦东亚，聚焦合作，共同维护多边主义，维护自由贸易，维护国际规则，推动区域经济一体化，为地区和平、发展与稳定作出积极贡献。李克强总理将阐述中方对东亚合作的政策主张，提出各机制下深化务实合作的 30 余项新倡议，推动中国－东盟合作提质升级，推动东亚合作迈上新台阶。

关于 10+1 领导人会议，陈晓东表示，中方始终视东盟为周边外交优先方向，支持东盟共同体建设，支持东盟在东亚区域合作中的中心地位，支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用。当前，中国－东盟合作已从成长期进入成熟期。中方期待会议发表《中国－东盟战略伙伴关系 2030 年愿景》，规划中国－东盟关系与合作未来发展，愿推动 “ 一带一路 ” 倡议同东盟发展规划深入对接，实现互利共赢，愿积极支持和参与东盟智慧城市网络建设。双方将发表科技创新合作声明，确定 2019 年为中国－东盟媒体交流年，并开展更多合作项目。

关于 10+3 领导人会议，陈晓东表示， 10+3 作为东亚合作的主渠道，形成了全方位、宽领域、多层次的合作格局，影响日益扩大。今年 10+3 合作面临有利发展机遇。中日韩合作重拾积极势头，中日、中韩关系改善，为 10+3 发展注入新动力。中方今年是 10+3 合作共同主席国，期待与各方共同推动 10+3 合作深入发展，为地区经济一体化发挥更大作用。中方愿与各方探讨东亚经济共同体建设的愿景和推进路径，进一步加强金融合作，提高清迈倡议多边化的有效性和实用性，深化文化、教育、青年等领域合作。

关于东亚峰会，陈晓东表示，东亚峰会作为

“

领导人引领的战略论坛

”

，是各方讨论重大战略问题、开展务实合作的重要平台。中方希望峰会坚持经济社会和政治安全平衡发展，战略沟通与务实合作统筹兼顾，期待各方增进互信、凝聚共识，聚焦东亚、聚焦合作。中方愿与各方继续加强六个重点领域合作，将宣布在能源、自然资源、地球科学等领域开展更多合作项目，使东亚峰会为地区和平、发展与繁荣作出更大贡献。（

中华人民共和国外交部）

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