韩国向朝鲜空运200吨济州柑橘 作为2吨松茸的回礼

青瓦台 11 日消息称，韩国当天向朝鲜空运 200 吨济州柑橘，作为此前收到朝方 2 吨松茸的回礼。

韩联社称，青瓦台发言人金宜谦在当天发给记者的信息中称： “ 今天早晨，我军机载济州柑橘从济州机场出发，前往平壤顺安机场。 ” 韩国统一部次官千海城和青瓦台统一政策秘书官徐浩（音）随军机一同前往平壤。

金宜谦解释称，此举是在总统文在寅的指示下，作为此前收到朝方 2 吨松茸的回礼。选择柑橘是考虑到这是朝鲜人民平常不太容易吃到的南边（韩国）水果，加上现在又应季。





报道称， 200 吨柑橘被分装在 2 万个箱子中， 10 公斤一箱，会在 11 日和 12 日两天时间分四次被运往平壤。

报道还透露，韩方每次运送都将出动 4 架 C-130 运输机。 11 日上午出发的 4 架运输机将于韩国时间上午 10 时抵达平壤，并于下午 1 时返回韩国。

9

月朝韩领导人会晤时，朝鲜国务委员会委员长金正恩向韩方赠送

2

吨松茸，作为未能参加离散家属团聚活动的韩方离散家属的中秋礼物。韩国政府将松茸赠送给约

4000

名高龄离散家属，每人可分得

500

克。此外，朝鲜在

2000

年和

2007

年时任韩国总统金大中和卢武铉访朝时，也曾送过松茸作为礼物。

Twitter

sgnypost





