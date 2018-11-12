韩国向朝鲜空运200吨济州柑橘 作为2吨松茸的回礼

青瓦台11日消息称，韩国当天向朝鲜空运200吨济州柑橘，作为此前收到朝方2吨松茸的回礼。
韩联社称，青瓦台发言人金宜谦在当天发给记者的信息中称：“今天早晨，我军机载济州柑橘从济州机场出发，前往平壤顺安机场。”韩国统一部次官千海城和青瓦台统一政策秘书官徐浩（音）随军机一同前往平壤。
金宜谦解释称，此举是在总统文在寅的指示下，作为此前收到朝方2吨松茸的回礼。选择柑橘是考虑到这是朝鲜人民平常不太容易吃到的南边（韩国）水果，加上现在又应季。
报道称，200吨柑橘被分装在2万个箱子中，10公斤一箱，会在11日和12日两天时间分四次被运往平壤。
报道还透露，韩方每次运送都将出动4架C-130运输机。11日上午出发的4架运输机将于韩国时间上午10时抵达平壤，并于下午1时返回韩国。
9月朝韩领导人会晤时，朝鲜国务委员会委员长金正恩向韩方赠送2吨松茸，作为未能参加离散家属团聚活动的韩方离散家属的中秋礼物。韩国政府将松茸赠送给约4000名高龄离散家属，每人可分得500克。此外，朝鲜在2000年和2007年时任韩国总统金大中和卢武铉访朝时，也曾送过松茸作为礼物。
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