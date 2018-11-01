英国一杂志编辑称：杀死素食主义者 喂他们吃肉

一名英国美食杂志编辑近日因为自己的不当言论而辞职。据美国有线电视新闻网（CNN）10月31日报道，英国一名美食杂志编辑在被请求写一系列关于素食主义的文章时，竟“开玩笑”称要“杀死素食主义者”，还要“强行喂他们吃肉”。
说出此番言论的编辑名叫威廉·西特韦尔（William Sitwell），他是英国高端连锁超市维特罗斯（Waitrose）旗下美食杂志的编辑 。CNN在报道中称，一名记者给他发邮件，想让他写一系列关于素食主义的专栏文章，但他却在回复邮件的文章里“开起了玩笑”。
“专栏这么写怎么样？‘如何把素食主义者一个接一个地杀掉？’ ”西特韦尔在回复邮件中说：“或者写这些内容：如何猎捕素食主义者？如何正确审问素食主义者？揭露素食主义者的虚伪？强迫他们吃肉？还是让他们吃牛排，喝红酒？”
西特韦尔的言论被曝光后，引发网友强烈不满。报道称，有网友说他的言论“不像一个编辑所应有的”，还有人因此要对维特罗斯超市“发起抵制”。
可能是意识到自己的言论引发了愤怒，西特韦尔随后在社交媒体上道歉了。他在照片墙（Instagram）发布的一篇文章中称，“向所有热爱食物和生活的素食主义者道歉，我的言论确实冒犯到了你们 。”
不过，道歉并没有保住西特韦尔的工作。报道称，目前，言论失当的西特韦尔已经辞职。维特罗斯公司在确认其离职后，在推特上写道：“威廉·西特韦尔的言论绝对不代表我们对素食主义者和纯素食品的看法。”
据英国慈善机构“素食社会”（The Vegan Society）称，英国约有60万人是素食主义者。西特韦尔的言论也引发一些人的反思。美食记者尼尔森（Nelson）就表示，非常有兴趣想知道“为何有些人会如此敌视‘素食主义’这个字眼”。
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