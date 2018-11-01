英国一杂志编辑称：杀死素食主义者 喂他们吃肉

一名英国美食杂志编辑近日因为自己的不当言论而辞职。据美国有线电视新闻网（ CNN ） 10 月 31 日报道，英国一名美食杂志编辑在被请求写一系列关于素食主义的文章时，竟 “ 开玩笑 ” 称要 “ 杀死素食主义者 ” ，还要 “ 强行喂他们吃肉 ” 。

说出此番言论的编辑名叫威廉 · 西特韦尔（ William Sitwell ），他是英国高端连锁超市维特罗斯（ Waitrose ）旗下美食杂志的编辑 。 CNN 在报道中称，一名记者给他发邮件，想让他写一系列关于素食主义的专栏文章，但他却在回复邮件的文章里 “ 开起了玩笑 ” 。

“ 专栏这么写怎么样？ ‘ 如何把素食主义者一个接一个地杀掉？ ’ ” 西特韦尔在回复邮件中说： “ 或者写这些内容：如何猎捕素食主义者？如何正确审问素食主义者？揭露素食主义者的虚伪？强迫他们吃肉？还是让他们吃牛排，喝红酒？ ”

西特韦尔的言论被曝光后，引发网友强烈不满。报道称，有网友说他的言论 “ 不像一个编辑所应有的 ” ，还有人因此要对维特罗斯超市 “ 发起抵制 ” 。

可能是意识到自己的言论引发了愤怒，西特韦尔随后在社交媒体上道歉了。他在照片墙（ Instagram ）发布的一篇文章中称， “ 向所有热爱食物和生活的素食主义者道歉，我的言论确实冒犯到了你们 。 ”

不过，道歉并没有保住西特韦尔的工作。报道称，目前，言论失当的西特韦尔已经辞职。维特罗斯公司在确认其离职后，在推特上写道： “ 威廉 · 西特韦尔的言论绝对不代表我们对素食主义者和纯素食品的看法。 ”

据英国慈善机构

“

素食社会

”

（

The Vegan Society

）称，英国约有

60

万人是素食主义者。西特韦尔的言论也引发一些人的反思。美食记者尼尔森（

Nelson

）就表示，非常有兴趣想知道

“

为何有些人会如此敌视

‘

素食主义

’

这个字眼

”

。

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