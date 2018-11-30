马拉松不准再递国旗 田协：爱国不得影响比赛

中国田径协会昨天开会，约谈“奔跑中国”马拉松组委会，下令今后任何“仪式”和活动不得影响比赛的正常进行。中国网民闻讯后广泛赞成，庆幸马拉松选手终于不用被爱国绑架。





田协昨天向“奔跑中国”组委会明确传达“进一步规范、加强全国马拉松赛事竞赛组织管理”的通知精神，提出严格执行“中国田径协会马拉松及相关运动赛事组织管理办法”的要求。





国家体育总局田径运动管理中心党委书记、田协副主席王楠强调，各赛事组委会要高度重视竞赛组织工作，严肃赛风赛纪，严格执行马拉松比赛的规则和竞赛规程。“任何仪式和活动不得影响比赛的正常进行，不得影响选手的公平竞争”，确保比赛规则至上及赛事的安全、顺利进行。





他说，虽然这次会议只是召集了“奔跑中国”马拉松赛的相关组委会，但对于今年余下的所有马拉松赛事的组委会都是一次“重要的提醒”。与会赛事组委会负责人均表示，将严格执行相关要求，将会议精神落实到赛事组织工作中，“办人民满意的赛事”。





内地网民纷纷赞好。有人说，“拿国旗当道具做生意，还给国旗招黑，是应该管管了！”许多网民为马拉松选手庆幸，终于不用被这种爱国形式主义绑架。





上月 18 日，“奔跑中国”苏州太湖马拉松女子赛事中，中国女子选手何引丽与另一名非洲选手正争取最后夺冠。未料一名义工却突然闯入赛道，硬把一面五星旗递给何引丽。何引丽并未顺利接住，而让五星旗掉到地上，遭部分网民批评“不爱国”；在义工两度闯进赛道递旗干扰下，她最后以 5 秒之差屈居亚军，也引发舆论热议。





央视新闻赛后发出评论，批评义工将五星旗“硬塞”给何引丽的“行为相当不专业”、“更像是一种刷存在感的自私行为”。评论还说，上述网民对何引丽的指责“不仅站不住脚，而且有道德绑架之嫌”，“接了国旗就没有任何理由和借口扔掉”的指责，完全是“地地道道的站着说话不腰疼”。





面对批评与质疑，主办马拉松系列赛营运单位智美体育集团的一名负责人事后却表示，“递国旗”不会改变。他宣称，这是对中国选手的一种礼遇、尊重，“中国选手披着国旗来冲刺，这个场面是非常震撼的。披国旗冲刺也表达了运动员对国家培养的一种感谢。”中共政法委批评“递国旗是礼遇”的说法是典型的“低级红高级黑”，更是“对爱国主义的亵渎”。





但本月

25

日，“奔跑中国”在绍兴举行比赛，获得冠军的内地选手李永远却仍举着五星旗冲线。影片显示，李永远抵达终点前，又有义工隔着护拦递五星旗给他，再度引发舆论痛批。





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