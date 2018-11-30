美中贸易战是否有转圜 白宫幕僚持续角力

G20 “特习会”登场前夕，华尔街日报与纽约时报报导，美中密集交涉，可能的贸易协议是华府暂缓加码课征关税到明年春季，但白宫幕僚斗争激烈，美国总统特朗普尚未拿定主意。





特朗普与中国国家主席习近平将出席 30 日在阿根廷开幕的 20 国集团（ G20 ）峰会，两人预定 12 月 1 日在峰会落幕后的晚宴会面。华尔街日报今天报导，美中官员数周来透过电话交涉，但双方磋商能否促成“特习会”协议，仍充满变数。





美中若同意重启会谈，商讨中国经济政策重大调整，将聚焦双方所称的贸易“架构”，涵盖华府希望北京认真处理的诸多问题，包括智慧财产权保护、强迫技术转移、补贴国有企业，甚至网路间谍等非贸易议题。中方官员透露，为换取美方暂缓加码课征关税，北京将同意取消对美国能源和农产品实行的采购限制措施。

对于美中贸易战是否可能休兵，特朗普近期态度暧昧不明。





特朗普出发赴阿根廷前在华府表示，美中双方离达成贸易协议“非常接近”，但他说：“我不知道我们是否想这么做，我对达成协议持开放态度，但坦白说，我喜欢我们现有的协议。”





特朗普一向不排除美中可能达成贸易协议，但他 26 日接受华尔街日报专访时说，美国对 2000 亿美元中国货品加征的关税税率，预定明年 1 月起从现行 10% 调高到 25% ，“不大可能”延后，他还扬言要对其余尚未受贸易战影响的中国货品加征关税。





报导指出，北京首要目标是防止美国加码课征关税。习近平一直希望和美方达成协议，担心贸易战恐使中国经济成长率折损逾一个百分点，但他也希望保有 40 年来协助中国经济转型的政策，包括补贴国有企业、施压外商向中国合作伙伴转移先进技术。





掌握中方计划的人士透露，中国官员已开始为 G20 “特习会”达成协议的后续谈判做准备，预定 12 月中派遣贸易代表团赴华府磋商。





纽约时报日前报导，特朗普表面上态度坚定，实际上担心美中贸易战线拉长，恐不利金融市场和整体经济。多位美方官员表示，美中可能因此达成休战协议，美方将延后追加关税好几个月，让双方有更多时间化解分歧。





上述结果尚未确定。部分华府官员对中方在特朗普施压下的回应深表失望，认为北京只抛出一连串提案，无法根本解决中国窃取美国技术和其他掠夺性贸易行为。





白宫幕僚在美中贸易问题上的分歧依旧，也都在争取影响特朗普思维。白宫首席经济顾问柯德洛（ Larry Kudlow ）与财政部长梅努钦（ Steven Mnuchin ）敦促特朗普与中方妥协，白宫国家贸易委员会主席纳瓦洛（ Peter Navarro ）则主张特朗普应加强对中国施压。





据报导，纳瓦洛原本被排除在外，无法随特朗普前往阿根廷，使外界认为鹰派落居下风，但美国贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）已授权纳瓦洛随行，纳瓦洛可能在特朗普身边鼓吹对中国维持强硬态度。





报导引述美方官员的说法表示，特朗普可能提议延后将

2000

亿美元中国货品关税税率调高到

25%

，同时暂缓另对

2670

亿美元中国货品加征关税；另一方案是税率如期调升，但暂不对其余中国货品加征关税。白宫内部为妥协程度争论不休。（中央社）

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