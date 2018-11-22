美科技股遭疯狂抛售 苹果等五巨头蒸发超万亿美元

英媒称，由于投资者对美国、亚洲和欧洲贸易关系紧张、经济增长放缓以及企业盈利疲软感到担忧，美国科技股遭遇的疯狂抛售 20 日扩展为一场全球市场大败退。

据英国《金融时报》网站 11 月 20 日报道， “FAANG” 五大科技公司的市值已经从最近的高点损失 1 万亿美元以上，导致以技术股为主的纳斯达克指数即将经历 2008 年雷曼倒闭引发混乱以来最严重的季度跌幅。这五只科技股是后金融危机时代股市上扬的重要动力。

纳斯达克综合指数 20 日振荡激烈，最终以下跌 1.7% 收盘，几乎抹去今年最后一点涨幅。覆盖面更广的标准普尔 500 指数受到同样严重的打击，下跌了 1.8% 。

摩根资产管理公司首席全球策略师戴维 · 凯利说： “ 现阶段金融业很多人都在思考明年，思考哪里可能会出问题、哪里会比较顺利。关于哪里会出问题有很多种说法 —— 最值得注意的是贸易的不确定性。 ”





这次抛售迅速蔓延至全球市场。富时环球指数 20 日下跌 1.7% ，这项基准指数 2018 年的跌幅已经达到 7.5% ，按此趋势发展将创下 2011 年以来的最差年度表现。这一指数涵盖的 3000 多只成分股中今年有望实现上涨的不足 1/3 。

除贸易关系紧张外，投资者还担心 2017 年开始的全球同步增长期将在 2019 年逐渐转变成大范围经济放缓，因为美国减税的影响逐渐消失，利率上涨开始产生负面影响。

生产方面的供应过剩构成了额外威胁，导致油价 20 日又下跌了 6.7% ，降至 2 月以来的最低水平，给能源股造成重压。

到 20 日交易结束时，作为后危机时代牛市动力和代表的美国五大科技公司 —— 首字母组合为 “FAANG” 的脸书（ Facebook ）、苹果（ Apple ）、亚马逊（ Amazon ）、奈飞（ Netflix ）和谷歌（ Google ） —— 的市值较今年高点已蒸发 1 万亿美元以上。

一些投资者把最近大型微芯片制造商盈利前景较差视为需求放缓的预警信号，这种需求放缓不仅涉及技术行业，还可能涉及更广泛的经济领域。

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