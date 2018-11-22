美海军将发展高超音速武器:一小时打遍全球

在大国竞争时代，美国海军正在发展高超音速全球打击武器，以维持美国的国际地位。据美国海军研究协会（ USNI ） 11 月 21 日报道，美国海军战略系统项目办公室（ SSP ）最近表示，美国海军近期成立了一个项目办公室，用于发展 “ 能够全球打击的高超音速常规武器 ” ，满足五角大楼对海军未来 “ 一小时打遍全球 ” 的要求。





目前美国海军还没有确定这款新锐的高超音速武器是水面发射还是水下发射，这可能取决于美国海军对这款武器的定位，美国海军目前无法确定新的高超武器是 “ 三叉戟 ” 的替代品，还是 “ 战斧 ” 的替代品。

据报道，海军中将约翰尼 · 沃尔夫本月早些时候在一年一度的海军潜艇联盟研讨会上表示，高超音速武器将会帮助美国各个军种进行全球打击。

这是美军 “ 一小时打遍全球 ” 计划的一部分。美国海军正在研发高超音速滑翔器作为武器，未来各个单位都将使用这种高超音速武器。他表示，美国海军还将同时还在研发一种助推器，用于在尚未确定的海军平台垂发上发射高超音速武器。





沃尔夫中将表示，为了支持这一发展，五角大楼和海军的官员已经就新的高超声速能力的采购决策备忘录达成一致。海军和五角大楼要求沃尔夫专门为高超系统建立一个项目办公室。

这意味着美国海军正式开始研制这种划时代的武器。沃尔夫表示：

“ 我们建立了项目，我们有资金支持，我们正向前推进，帮助海军获得他们需要的武器 —— 无论是潜射高超声速还是水面舰艇使用的高超声速。 ”





不过问题在于，美国人目前还不清楚未来的 “ 能全球打击高超音速武器 ” 是潜射的还是水面发射的，这可能跟美国人不清楚这款武器的定位有关。在去年的潜艇联盟会议里，美国人是准备让俄亥俄级来发射高超音速武器。

去年，沃尔夫中将的前任，特里 · 本尼迪克特（ Terry Benedict ）中将宣布，战略项目办公室已经从夏威夷的一个地面测试基地试射了一枚高超音速武器。未来，俄亥俄级巡航导弹打击核潜艇（ SSGN ）在 “ 常规快速全球打击任务 ” 将发射这款武器。

去年 10 月美国海军进行的 CPS FE-1 实验，该试验使用三叉戟 D-5 的发射架发射了一种名为 “ 海龙 ” 的高超音速武器， CPS FE-1 是典型的高抛弹道，助推滑翔方式，与中国已经试验的高空关机，重力转弯，大气层内直接起滑技术相比，有代差，且速度未能达到设计指标。





但是到了今年，沃尔夫中将表示，在发展高音速武器的时候，会发展这种武器多平台使用的能力。





沃尔夫表示：

“ 我们发展高超声速滑翔的载具不将仅为海军使用。新的高超音速武器项目将服务于美国全部军种，该武器将会在不同平台上拥有部署的能力。 ”

他同时表示，目前海军发展的高超音速武器必需要有潜射的能力，只要完成了潜射，那么其他平台上应该能很容易兼容这款武器。他表示，在什么平台上发射高超音速武器，是潜艇还是驱逐舰，是由海军高层最终下定论的。

海军之所以要求潜射，可能是为了保留高超音速武器的战略打击能力 —— 也就是用高超丢核弹的能力。此前，五角大楼要求战略办公室开发新的低当量核武器，以威慑俄罗斯，对位俄罗斯的小型化核武器。

沃尔夫表示，国防部和能源部国家核安全局正要求他们以 W-76 这款成熟的核弹头为基础开发小当量的 W-76-2 ，以应对俄罗斯潜在的低当量核武器。





不过问题在于，美国海军目前无法给高超音速武器一个明确的定位。虽然高超音速武器在美军海军发展计划中是常规战术武器，但是由于高超音速武器在性质上很接近于弹道导弹，这让其同时拥有很强的战略威慑能力。

目前看来，美国海军将一并发展其战略性质的一面。因此美国海军就必须发展潜射型高超音速武器。如果研发成功，这款新的高超武器将比三叉戟 D-5 更加难以拦截，这将保持美国海军至关重要的潜射核打击领先地位。同时，潜射的高超武器大小会远大于舰载的高超武器，它将无法适应目前美国海军的垂直发射系统。

虽然高超音速武器优点颇多，不过海军如果大肆发展一款新的无法拦截的战略武器，势必是会引起全球军备竞赛的。同时，高超音速战略武器在

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条约中属于盲点，这也会引起美俄，甚至更多国家有关核武器数量的争吵。在

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条约限制美国核弹头总数的今天，发展一款新的战略武器会遇到很多外交政治上的困难。

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