特朗普和金正恩关系 似从坠入爱河变互不相让

美国总统特朗普 9 月下旬曾表示，他和朝鲜领导人金正恩的关系断断续续缓和，仿佛“坠入爱河”。不过这两位领袖现在似乎不再对话。





英国广播公司（ BBC ）报导，美国和朝鲜似乎又闹别扭，都在等对方先眨眼或有所动作，且似乎都不愿让步。





两国原订本周讨论双方领袖二度举行高峰会谈事宜，结果并未进行会谈。





金正恩的左右手 — 朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲（ Kim Yong-chol ）理应飞往纽约，和美国国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo ）见面。但据 BBC 记者了解，美国国务院发现朝鲜人员未照计划搭机来美后，就取消前述会谈。





官方说法是会谈改期。特朗普也声称，他对事情进展“非常满意”，在美国继续对朝鲜实施制裁期间，他“不会躁进”。





南韩也敦促记者，不要对金英哲和蓬佩奥取消会谈做出过多解读，美国和朝鲜过去也曾多次取消会谈。





不过对于会谈取消，南韩外交部官员表示“失望”。





南韩总统文在寅接受 BBC 专访时表示，在国际社会试图说服朝鲜解除武装的过程中，他预期会有“碰撞和瘀伤”。





不过外界很难不认为，美国和朝鲜之间的对话动能和互动机会可能正逐渐消失。





即使是较低层级的接触，美国新指派的朝鲜特使毕根（ Stephen Biegun ）上任已逾两月，迄未和对口的朝鲜副外长崔善熙（ Choi Sun-hui ）见过面。





华府和平壤的对峙僵局，症结在于双方从未在“非核化”条件上真正达成共识。





BBC

指出，特朗普和金正恩

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月在新加坡高峰会上的确已签署协议，但缺乏落实非核化的细节，如今已开始冲击后续会谈，且可能会让既有进展泡汤。

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