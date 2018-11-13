特朗普和金正恩关系 似从坠入爱河变互不相让

美国总统特朗普9月下旬曾表示，他和朝鲜领导人金正恩的关系断断续续缓和，仿佛“坠入爱河”。不过这两位领袖现在似乎不再对话。
英国广播公司（BBC）报导，美国和朝鲜似乎又闹别扭，都在等对方先眨眼或有所动作，且似乎都不愿让步。
两国原订本周讨论双方领袖二度举行高峰会谈事宜，结果并未进行会谈。
金正恩的左右手—朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲（Kim Yong-chol）理应飞往纽约，和美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）见面。但据BBC记者了解，美国国务院发现朝鲜人员未照计划搭机来美后，就取消前述会谈。
官方说法是会谈改期。特朗普也声称，他对事情进展“非常满意”，在美国继续对朝鲜实施制裁期间，他“不会躁进”。
南韩也敦促记者，不要对金英哲和蓬佩奥取消会谈做出过多解读，美国和朝鲜过去也曾多次取消会谈。
不过对于会谈取消，南韩外交部官员表示“失望”。
南韩总统文在寅接受BBC专访时表示，在国际社会试图说服朝鲜解除武装的过程中，他预期会有“碰撞和瘀伤”。
不过外界很难不认为，美国和朝鲜之间的对话动能和互动机会可能正逐渐消失。
即使是较低层级的接触，美国新指派的朝鲜特使毕根（Stephen Biegun）上任已逾两月，迄未和对口的朝鲜副外长崔善熙（Choi Sun-hui）见过面。
华府和平壤的对峙僵局，症结在于双方从未在“非核化”条件上真正达成共识。
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