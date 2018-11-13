美拟增潜艇攻击中队抗中俄

美国海军潜艇部队指挥官理查德（ Charles Richard ）表示，美国海军潜艇部队打算增建一支攻击中队，专注作战训练，使之能随时随地准备好与中国、俄罗斯战斗。





理查德日前表示，希望给美军潜艇人员建立一套先进的训练方案，类似于海军曾经为战斗机飞行员制定的 Top Gun 项目（美国电影《壮志凌云》取材于此项目）。为了配合构想，理查德希望建立一个潜艇攻击中队。这一中队由现役和预备役水手、以及民用承包商组成，他们将模仿潜在对手（俄罗斯和中国）的作战风格，以供其他海军潜艇人员作对抗训练，即类似 Top Gun 项目中的“红方” 。





美国海军目前有 56 艘核动力攻击舰队，包含 40 艘洛杉矶级潜艇、 3 艘海狼级潜艇及 13 艘弗吉尼亚级潜艇。





模拟“ Top Gun ”项目对抗“红方”





理查德 8 月履新时说过，在回归霸权竞赛的当今世界，“海底军力是优势关键”。他说：“鉴于这重要的利害关系，我们不能松懈，必须保持迫切感以执行我们的任务。”其主张反映了美国 3 月提出的国防战略，当中包括重新专注于训练、战斗、开发新工具及支援高端战斗的概念。（明报）

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