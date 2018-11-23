安倍：我与普京有决心 不把领土问题留给下一代

据日本共同社报道， 22 日，日本首相安倍晋三在接受塔斯社采访时，表示自己与俄罗斯总统普京基于高度信赖关系， “ 共同拥有解决争议领土问题、缔结和平条约的坚定决心 ” 。他还强调称，与俄罗斯缔结和平条约，对日俄关系取得飞跃进展而言是不可或缺的。





安倍表示，为领土问题画上句号、不遗留给下一代，就这一点而言，与普京拥有相同的决心。此前安倍已经与普京举行过 23 次会谈。对此，安倍强调： “ 我们总是能够用心交流。 ” 他还表示： “ 普京对我来说是难得宝贵的伙伴，包括缔结和平条约在内，许多这样的难题也能够互相交流。 ”

日媒称，安倍希望通过接受塔斯社的采访，向俄罗斯民众传达自己的真实想法。他还表示，有意于明年年初访问俄罗斯，并与普京举行会谈。

据此前报道，安倍 14 日在新加坡与普京会谈时，对普京表示，基于 1956 年签署的《日苏共同宣言》，两国应在战后恢复邦交并把南千岛群岛（日称北方四岛）的色丹与齿舞两岛交还日本。日本也将根据日美安保条约，不在这两座岛上设置美军基地。

但是安倍和普京就这

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个岛屿的归属问题，在立场上有很大的隔阂。此前俄方也表示无法相信日本，交还两岛后，那里完全可能出现美军基地。日媒称，日俄要解决领土问题，还有很长的路要走。

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