刘强东美国性侵案更多细节浮现 检方仍在研究证据

8 月 30 日深夜，明尼苏达大学一名 21 岁的女生说她当时在一辆黑色专车内，试图阻止京东 (JD.O) 首席执行官 (CEO) 刘强东脱她的衣服。





“ 我乞求他， ‘ 别那样做，你有妻子和孩子， ’” 根据路透听到的一段问讯录音，这名华裔女子对警方说。 “ 他不听我的。 ”





警方记录显示，该女子的朋友向当局报警后，明尼阿波利斯警方在大约凌晨 3 点就一起涉及刘强东的 “ 正在进行中的侵犯 ” 作出回应，事情发生在这名女子的豪华公寓。警员经过调查得出结论，认为没有发生犯罪行为。当时这名女子和刘强东向警方讲述的确切内容并未公开，但路透先前曾报导，她担心如果自己提起诉讼，可能会招致刘强东的报复。





不到 24 小时后，该女子在一名大学管理人员的帮助下再度报警，并明确表示：她被刘强东强奸了。这位中国企业高管当晚被捕。





刘强东一直通过其代理人坚称自己无罪。他在被拘留约 17 小时后获释，并在几小时后飞回中国。中国与美国之间没有引渡条约。





当地检察官正在研究证据，可望打破双方各执一词的僵局。路透获悉，亨内平县 (Hennepin County) 检察官办公室正在考虑的问题包括：双方对当晚所发生事情的说法存在分歧、警方最初认定没有发生犯罪事件，以及那名女子起初对起诉刘强东犹豫不决。





刘强东的一位律师 Jill Brisbois 在电子邮件中回应道，在更多证据被披露后，刘强东的清白将显而易见。 “ 我们非常失望的是，路透愿意采用显然有所图谋的匿名消息来源所提供的、没有事实根据的信息进行报导，而刘强东碍于司法程序却无法为自己辩解， ” 她写道。





当事女生的律师 Wil Florin 不愿让其委托人置评。该女生现已 22 岁，在事件发生四天后聘请了 Florin 。





Florin 在回应提问时表示此案 “ 很简单 ” ：刘强东使用武力进行了未经对方同意的性行为，当事人最初对起诉感到犹豫是可以理解的。 “ 没人能完全理解一名强奸受害者最初经历的情感风暴， ”Florin 称， “ 不情愿、恐惧和困惑都很常见。 ”





在被问到他的委托人是否准备提起民事诉讼时， Florin 表示， “ 我们针对刘强东先生等人的法律意向会在适当时间公布。 ”





一些法律专家表示，受害者最初不愿全盘说出实情，可能影响检方提出起诉的意愿，因其担心那会给陪审团留下什么印象。





“ 是否决定起诉与受害者的最初反应有很大关系，这令人遗憾， ” 曾担任纽约性犯罪检察官的 Roger Canaff 说。





其他人说，检方应该仍然能够起诉，例如在专家证人的帮助下。





“ 检方仍可以就报复、逃避和羞耻等问题对陪审员进行教育， ” 经常代表性侵受害者的律师 Benjamin Andreozzi 说。





检方的决定可能会影响京东。刘强东被捕事件发生后，京东股价已下跌逾三分之一。刘强东仍牢牢控制着这家他一手创办的公司。京东 2017 年的净营收达到 557 亿美元，合作伙伴包括 Alphabet (GOOGL.O) 旗下谷歌、沃尔玛 (WMT.N) 和腾讯控股 (0700.HK) 等知名企业。





** 亿万富翁的商学院 **





检方和当事女生都在考虑采取什么法律行动，路透则发现了有关事发当晚及后续情况的新细节。





今年 45 岁的刘强东在 8 月底到明尼苏达大学，参加一项面向中国高管的工商管理博士项目。据该大学的资料显示，参加者还包括腾讯首席执行官马化腾以及卓越集团董事局主席李华等。





根据当事女生与警方的谈话录音，在事情发生后，刘强东的一名私人助理曾请李华出面调解此事。





李华未回复置评请求。明尼苏达大学的代表以学生隐私法为由拒绝讨论此案。





这起涉嫌强奸案发生前几个小时，刘强东在一家日本餐馆举行晚宴，当时这名女生坐在刘强东的旁边。据警方谈话录音，在晚宴接近结束时，该女生说她喝醉了，需要别人送她回家。





Florin 表示，一位名叫爱丽丝 · 张 (Alice Zhang) 的女子自称是刘强东的私人助理。当事女生对警方称，这位张助理帮她上了一辆车，然后和刘强东一道上了车。





当事女生说，张某最初试图坐在她和刘强东之间，但刘强东对张某说 “ 别碍事 ” ，并开始在后座上碰摸这位女生。





据 Florin 和一位知情人士的说法，坐在前面的张某调高了收音机音量，并折起了后视镜。





当路透拨打张某在中国国内的私人手机时，接听电话的女性否认就是张某本人，并在听到关于本篇报导的描述后挂断了电话。刘强东的律师未回答与此有关的问题，也未回应其他置评请求。





当事女生对警方称，她被吓坏了而且处于醉酒状态，不太清楚自己身处何处。她以为可以与刘强东 “ 坐下来谈谈 ” ，并说服他送自己回家。





“‘ 我知道你是好人 ’ ， ” 她说她对刘强东称。 “‘ 你先冷静一下，这样你才能意识到你现在在做什么。 ’”





这名女生对警方称，当他们抵达女生的住处，刘强东告诉司机和张某，他很快回去。据一名知情人士称，刘强东后来在女生的公寓内待了四个小时左右，洗了个澡，然后裸身躺在女生的床上。女生说她不停地拒绝刘强东，并试图让他离开。

“ 他试图把我拉进浴室， ” 她接受警方的录音问话时称。 “ 我竭尽全力反抗。 ”





根据知情人士透露，她对警方表示，刘强东最终把她压倒并强奸了她，当时她还穿着一些衣服。这位女生后来对警方称，她保存了床单上的精斑作为证据。





** 迅速反应 **





据这名女生在警局的问话记录，事件发生的第二天，刘强东另一名助理联系了她。

路透看到了这份据 Florin 称是真实的微信聊天记录，涉案女生对这位名为 Vivian Yang 的助理说，她希望谈一谈 “ 昨天发生过的事情 ” 。她告诉 Yang ，她希望能获得 “ 公正 ” 并正在想是不是要找个律师。在后来的警方问话中，这位女生称，她认为刘强东应该向她道歉。据知情消息人士称，上述微信聊天记录在调查中也出示给了警方。





当事女生对警察说， Yang 提议让她那晚与卓越集团董事局主席李华见面。





“ 你说你那边的，然后我们再说我们的， ” Yang 在谈话中对该女生表示，这段对话由女生的一个朋友录下来，路透听到了这些录音。 “ 我觉得让李华总先和你谈一声 , 我们双方都可以信任的一个人 , 他能跟你先沟通一下。 ”





路透无法确认，是否有人告诉了李华关于此事的什么情况，促使 Yang 提出由李华做中间人，也无法确定李华是否同意这样做，或者他是否知道这个计划。





该女生告诉警方，她拒绝了这个提议，称她只想与刘强东聊。据聊天记录显示，她表示希望有个朋友陪同。





微信聊天记录显示， Yang 最终还是同意带刘强东来与这位女生在明尼苏达大学卡尔森管理学院见面，时间是周五晚上 10:30 左右。刘强东到达时，这位女生正在向警察陈述。警方在晚上 11 点左右逮捕了刘强东。





次日，也就是

9

月

1

日下午

4

点左右刘强东获释并等待调查。已经回到中国的

Yang

面对提问，让记者去找公司的公关部门。京东发言人则让路透参看以前的公开声明。

(

路透社

)

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