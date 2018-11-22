    • 2018年11月22日

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    台湾地方选举倒计时 中国锐实力意图引关注

    星期四, 十一月 22, 2018

    台湾即将在周六举行九合一地方选举，就在各政党候选人进入选前倒计时的最后激战时刻，中国试图干预和影响选举的问题也受到更多注意。

    英国《金融时报》星期三报道说，台湾政府官员指控北京正在透过渗透和散布假消息，干预台湾选民选出他们的市长、议员及村里首长，企图以锐实力”(sharp power)影响台湾选举，这种指控也正在一些西方国家引发回响，指称专制国家试图以此削弱民主对手。

    报道援引台湾陆委会副主委邱垂正的话说，你开始注意到这种手法自特朗普当选以来在西方出现，指称俄罗斯干预美国选举，你们甚至给它冠上一个新名词：锐实力。邱垂正说，没有人比我们更清楚锐实力，因为我们正处于它的最前线。

    报道说，台湾国安官员最担忧的是中国的渗透和操纵，你可以称它为锐实力，或者你就叫它政治战或统战。

    虽然北京对台湾的统战自1949年国民党政府撤离到台湾后即开始，不过一位前台湾调查局人员说，调查局已注意到中国对台湾的渗透有所转变，他们不再依赖在中国大陆的台商，也不再依赖国民党，而是开始深入台湾草根社会，进入民进党实力基层。

    台湾学者也表示，中国锐实力对台湾这次选举的攻击，是台湾民主有史以来经历的一次最大危机。

    星期三，在台湾民主基金会针对中国影响下的香港经验举行的捍卫民主座谈会上，中央研究院台湾史研究所副研究员吴睿人說，全球化把全世界连结在一起，但也让反民主力量利用此一连结来攻击脆弱的民主，如今中国对台湾的锐实力攻击已经登堂入室，但现在总算引发警觉。

    吴睿人说，锐实力绝大部分是透过在地协力者进行，中国网军对台湾这次地方选举的攻击，是有史以来台湾民主经验到的一次最大危机，没有人知道该怎么做，技术上该怎么办，他说，台湾现在正是在一边练兵、一边打仗，而保卫民主最重要的第一步，就是要觉醒。

    台湾总统蔡英文近来也针对中国介入台湾选举不断大声疾呼，要选民不要让台湾民主受到摧残。

    蔡英文星期三在民进党台北市长候选人姚文智的造势晚会上说，有境外力量在铺天盖地介入台湾选举，透过社交媒体散布假信息，以网路霸凌想让不同意见的人闭嘴，让台湾的民主不敢发声，她呼吁选民站出来投票，不仅是为巩固台湾民主，同时也要投一票，告诉全世界，台湾绝对不在压力下屈服。

    蔡英文说，她担任总统，对台湾主权的立场非常坚定，中国的压力再大，我一步也没有退让。她说，就是因为中国觉得蔡英文很坚定，所以才会一直介入台湾的选举，想让民进党失败，她告诉群众，不能让中国得逞。

    中国政府否认介入台湾选举。

    中国国台办发言人马晓光上星期在例行记者会上，针对这次台湾九合一选举中有候选人称，中国大陆有提供资金暗助特定候选人的提问表答复说，大家都知道，我们从不介入台湾的选举，这种说法完全是无中生有，凭空捏造，请台湾同胞不要相信。

    对于马晓光的说法，台湾陆委会副主委邱垂正第二天在例行记者会上回应说，过去中共以对台军演、言词批判企图干扰和影响台湾选情，如今则是透过网军、社群平台散布假消息，对台湾社会渗透分化让台湾民众非常反感。

    他说，中国大陆以各种方式介入民主选举，已是国际社会普遍认知与公认事实。

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