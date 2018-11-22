台湾地方选举倒计时 中国锐实力意图引关注

台湾即将在周六举行九合一地方选举，就在各政党候选人进入选前倒计时的最后激战时刻，中国试图干预和影响选举的问题也受到更多注意。





英国《金融时报》星期三报道说，台湾政府官员指控北京正在透过渗透和散布假消息，干预台湾选民选出他们的市长、议员及村里首长，企图以 “ 锐实力 ”(sharp power) 影响台湾选举，这种指控也正在一些西方国家引发回响，指称专制国家试图以此削弱民主对手。





报道援引台湾陆委会副主委邱垂正的话说， “ 你开始注意到这种手法自特朗普当选以来在西方出现，指称俄罗斯干预美国选举，你们甚至给它冠上一个新名词：锐实力。 ” 邱垂正说，没有人比我们更清楚锐实力，因为我们正处于它的最前线。 ”





报道说，台湾国安官员最担忧的是中国的渗透和操纵， “ 你可以称它为锐实力，或者你就叫它政治战或统战。 ”





虽然北京对台湾的统战自 1949 年国民党政府撤离到台湾后即开始，不过一位前台湾调查局人员说，调查局已注意到中国对台湾的渗透有所转变， “ 他们不再依赖在中国大陆的台商，也不再依赖国民党 ” ，而是开始 “ 深入台湾草根社会，进入民进党实力基层。 ”





台湾学者也表示，中国锐实力对台湾这次选举的攻击，是台湾民主有史以来经历的一次最大危机。





星期三，在台湾民主基金会针对中国影响下的香港经验举行的 “ 捍卫民主 ” 座谈会上，中央研究院台湾史研究所副研究员吴睿人說，全球化把全世界连结在一起，但也让反民主力量利用此一连结来攻击脆弱的民主，如今中国对台湾的 “ 锐实力攻击 ” 已经 “ 登堂入室 ” ，但现在总算引发警觉。





吴睿人说，锐实力 “ 绝大部分是透过在地协力者 ” 进行，中国网军对台湾这次地方选举的攻击， “ 是有史以来台湾民主经验到的一次最大危机，没有人知道该怎么做，技术上该怎么办 ” ，他说，台湾现在正是在 “ 一边练兵、一边打仗 ” ，而保卫民主最重要的第一步，就是要觉醒。





台湾总统蔡英文近来也针对中国介入台湾选举不断大声疾呼，要选民不要让台湾民主受到摧残。





蔡英文星期三在民进党台北市长候选人姚文智的造势晚会上说，有境外力量在 “ 铺天盖地 ” 介入台湾选举，透过社交媒体散布假信息，以网路霸凌 “ 想让不同意见的人闭嘴，让台湾的民主不敢发声 ” ，她呼吁选民站出来投票，不仅是为巩固台湾民主，同时也要 “ 投一票，告诉全世界，台湾绝对不在压力下屈服。 ”





蔡英文说，她担任总统，对台湾主权的立场非常坚定， “ 中国的压力再大，我一步也没有退让 ” 。她说， “ 就是因为中国觉得蔡英文很坚定，所以才会一直介入台湾的选举，想让民进党失败 ” ，她告诉群众， “ 不能让中国得逞。 ”





中国政府否认介入台湾选举。





中国国台办发言人马晓光上星期在例行记者会上，针对这次台湾九合一选举中有候选人称，中国大陆 “ 有提供资金暗助特定候选人 ” 的提问表答复说， “ 大家都知道，我们从不介入台湾的选举，这种说法完全是无中生有，凭空捏造，请台湾同胞不要相信。 ”





对于马晓光的说法，台湾陆委会副主委邱垂正第二天在例行记者会上回应说，过去中共以对台军演、言词批判企图干扰和影响台湾选情，如今则是透过网军、社群平台散布假消息， “ 对台湾社会渗透分化 ” 让台湾民众非常反感。





他说，中国大陆

“

以各种方式介入民主选举，已是国际社会普遍认知与公认事实。

”

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