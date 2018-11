中国商务部星期四说,中国将针对美国加强技术出口限制的计划采取必要措施,保护中国企业的权益。





中国商务部发言人说,中国正在评估美国有关控制技术出口的先期通知对中国企业的影响,并呼吁美国放松对技术出口的管制。





美国商务部工业安全署( Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, BIS )星期一公布了了一份向公众征询意见的技术出口管制先期通知,考虑对人工智能、芯片、量子计算、机器人、面印和声纹技术等等被认为涉及国家安全和高技术的前沿科技的关键领域进行更严格的出口管制。征求公众意见到 12 月 19 日截止。





美国商务部根据美国国会今年通过的《出口管制改革法案(

Export Control Reform Act

)》有权对该技术的出口、再出口或转让进行管制,涉及敏感商品和技术的出口需预先获得商务部批准。

