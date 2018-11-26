    • 2018年11月26日

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    英首相发公开信:支持脱欧协议还你一个光辉的英国

    星期一, 十一月 26, 2018

    25日，欧盟27个成员国通过了英国脱欧协议和政治声明，这被认为是英国与欧盟开始脱欧谈判一年多以来取得的重大成果。不过，脱欧协议仍需英国议会表决通过才能生效，否则，仍有可能导致英国最终无协议脱欧。为此，英国首相特蕾莎梅当日向全国发表公开信以争取国内支持。她在公开信中强调，这份脱欧协议将引领我们进入英国光辉的未来。
    　　
    据香港东网报道，英国首相特蕾莎·梅周日（25日）向全国发公开信，称欧盟领导人签署协议后，她将全心全力落实脱欧协议。特蕾莎·梅在公开信中强调，协议会尊重并实现前年的脱欧公投结果，并形容该协议是革新与和解的时刻。她写道，不论你是支持脱欧或留欧，这份协议都将对你有利，它对整个国家和所有人民通行。

    报道还称，英国将就脱欧安排与欧盟举行最后峰会，势将达成协议，但国内仍有不少人反对。英国工党领袖形容这份协议是世上最糟糕，扬言会投下反对票；工党国会议员多赫提回应指出，将特蕾莎·梅的协议或没有协议作为唯一选择是完全错误的说法，声称否决协议才有真正的选择；此外，包括社会民主党、苏格兰民族党在内的多个党派均表明反对。
    　　
    此前，英首相特雷莎·19日宣布，英国与欧盟已就脱欧协议草案的核心内容达成一致。脱欧协议规定，英国需向欧盟支付总额约390亿英镑的分手费，在明年3月英国正式脱欧后设置为期21个月的过渡期，其间英国仍继续留在欧洲共同市场与欧盟关税同盟，享受贸易零关税待遇。协议强调，英欧将着眼于建立自由贸易区。这份文件具有法律效力。
    　　
    英国于2016年就脱欧问题举行全民公投，最终决定退出欧盟。2017329日，英国正式向欧盟递交脱欧信函，脱欧程序正式启动。根据英国与欧盟的协议，英国将在明年329日正式脱欧

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