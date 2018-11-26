英首相发公开信:支持脱欧协议还你一个光辉的英国

25 日，欧盟 27 个成员国通过了英国脱欧协议和政治声明，这被认为是英国与欧盟开始 “ 脱欧 ” 谈判一年多以来取得的重大成果。不过， “ 脱欧 ” 协议仍需英国议会表决通过才能生效，否则，仍有可能导致英国最终 “ 无协议脱欧 ” 。为此，英国首相特蕾莎梅当日向全国发表公开信以争取国内支持。她在公开信中强调，这份 “ 脱欧 ” 协议将引领我们进入英国光辉的未来。

据香港东网报道，英国首相特蕾莎 · 梅周日（ 25 日）向全国发公开信，称欧盟领导人签署协议后，她将全心全力落实脱欧协议。特蕾莎 · 梅在公开信中强调，协议会尊重并实现前年的脱欧公投结果，并形容该协议是 “ 革新与和解 ” 的时刻。她写道， “ 不论你是支持脱欧或留欧，这份协议都将对你有利，它对整个国家和所有人民通行。 ”





报道还称，英国将就脱欧安排与欧盟举行最后峰会，势将达成协议，但国内仍有不少人反对。英国工党领袖形容这份协议是世上最糟糕，扬言会投下反对票；工党国会议员多赫提回应指出，将特蕾莎 · 梅的协议或没有协议作为唯一选择是 “ 完全错误 ” 的说法，声称否决协议才有真正的选择；此外，包括社会民主党、苏格兰民族党在内的多个党派均表明反对。

此前，英首相特雷莎 · 梅 19 日宣布，英国与欧盟已就 “ 脱欧 ” 协议草案的核心内容达成一致。 “ 脱欧 ” 协议规定，英国需向欧盟支付总额约 390 亿英镑的 “ 分手费 ” ，在明年 3 月英国正式 “ 脱欧 ” 后设置为期 21 个月的过渡期，其间英国仍继续留在欧洲共同市场与欧盟关税同盟，享受贸易零关税待遇。协议强调，英欧将着眼于建立 “ 自由贸易区 ” 。这份文件具有法律效力。

英国于

2016

年就

“

脱欧

”

问题举行全民公投，最终决定退出欧盟。

2017

年

3

月

29

日，英国正式向欧盟递交

“

脱欧

”

信函，

“

脱欧

”

程序正式启动。根据英国与欧盟的协议，英国将在明年

3

月

29

日正式

“

脱欧

”

。

Twitter

sgnypost





