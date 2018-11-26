乌克兰军舰穿越刻赤海峡 克里米亚当局：西方挑唆

据俄罗斯卫星网报道，针对乌克兰军舰穿越刻赤海峡，克里米亚当局25日表示，乌克兰海军三艘舰艇非法越过俄罗斯国界，从黑海进入刻赤海峡，是外部预谋和协调的挑衅行为。
据俄媒报道，当地时间11月25日上午7点左右，“有三艘乌克兰海军军舰穿越俄罗斯边境”，并向刻赤海峡航行。此外，乌克兰海军25日在其社交媒体主页上声称，俄罗斯其中一艘船只撞向了乌方的一艘拖船，对军舰造成了重大的损伤。
对此，克里米亚副总理、共和国常驻俄罗斯联邦总统办公厅代表格奥尔基·穆拉多夫称，这绝对是预期的，是基辅当局的保护伞预谋和协调的挑衅行为。他们将会继续挑衅，特别是在乌克兰总统和议会选举前夕。他说，乌克兰现任总统彼得·波罗申科在新的选举前夕会制造新的事端，对俄罗斯发起新的挑衅，我们应该全副武装。
俄罗斯方面认为，乌克兰此举具有“挑衅性”。俄罗斯安全局公共关系中心25日发布消息称，不负责决定的基辅当局在刻赤海峡海域采取危险行动，应当考虑可能带来的后果。俄罗斯联邦安全局也表示，乌克兰正在进行一项危险的军演，没有遵守俄罗斯方面的法令条例，并“违反了《联合国海洋公约法》”，还给地区营造了一种冲突的氛围。
而乌克兰方面则认为，该国不承认克里米亚是俄罗斯的领土。乌克兰海军司令部发布消息称，三艘乌军舰继续驶往马里乌波尔港。乌克兰军方称，尽管受到俄罗斯方面的阻挠，但他们遵守了国际海洋法的规定。
俄罗斯与乌克兰的矛盾由来已久。2014年乌克兰危机爆发后，乌俄关系因克里米亚问题和顿巴斯冲突不断恶化。据悉，危机爆发后，克里米亚和塞瓦斯托波尔举行全民公投，超过九成投票者同意脱离乌克兰、加入俄罗斯。而乌克兰仍然认为克里米亚是其领土，是暂时被“占领”。此外，乌克兰奉行“西向”政策，试图加入欧盟、北约，而美国则不断扩大对乌克兰的武器供应。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost