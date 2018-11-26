乌克兰军舰穿越刻赤海峡 克里米亚当局：西方挑唆

据俄罗斯卫星网报道，针对乌克兰军舰穿越刻赤海峡，克里米亚当局 25 日表示，乌克兰海军三艘舰艇非法越过俄罗斯国界，从黑海进入刻赤海峡，是外部预谋和协调的挑衅行为。

据俄媒报道，当地时间 11 月 25 日上午 7 点左右， “ 有三艘乌克兰海军军舰穿越俄罗斯边境 ” ，并向刻赤海峡航行。此外，乌克兰海军 25 日在其社交媒体主页上声称，俄罗斯其中一艘船只撞向了乌方的一艘拖船，对军舰造成了重大的损伤。

对此，克里米亚副总理、共和国常驻俄罗斯联邦总统办公厅代表格奥尔基 · 穆拉多夫称，这绝对是预期的，是基辅当局的保护伞预谋和协调的挑衅行为。他们将会继续挑衅，特别是在乌克兰总统和议会选举前夕。他说，乌克兰现任总统彼得 · 波罗申科在新的选举前夕会制造新的事端，对俄罗斯发起新的挑衅，我们应该全副武装。

俄罗斯方面认为，乌克兰此举具有 “ 挑衅性 ” 。俄罗斯安全局公共关系中心 25 日发布消息称，不负责决定的基辅当局在刻赤海峡海域采取危险行动，应当考虑可能带来的后果。俄罗斯联邦安全局也表示，乌克兰正在进行一项危险的军演，没有遵守俄罗斯方面的法令条例，并 “ 违反了《联合国海洋公约法》 ” ，还给地区营造了一种冲突的氛围。

而乌克兰方面则认为，该国不承认克里米亚是俄罗斯的领土。乌克兰海军司令部发布消息称，三艘乌军舰继续驶往马里乌波尔港。乌克兰军方称，尽管受到俄罗斯方面的阻挠，但他们遵守了国际海洋法的规定。

俄罗斯与乌克兰的矛盾由来已久。

2014

年乌克兰危机爆发后，乌俄关系因克里米亚问题和顿巴斯冲突不断恶化。据悉，危机爆发后，克里米亚和塞瓦斯托波尔举行全民公投，超过九成投票者同意脱离乌克兰、加入俄罗斯。而乌克兰仍然认为克里米亚是其领土，是暂时被

“

占领

”

。此外，乌克兰奉行

“

西向

”

政策，试图加入欧盟、北约，而美国则不断扩大对乌克兰的武器供应。

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