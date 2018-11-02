欧洲高铁巨头欲合并抗衡中车 法德支持欧盟先反对

《华尔街日报》 11 月 1 日报道称，为了抗衡中国中车，欧盟两大交通业巨头德国西门子和法国阿尔斯通此前计划合并为一家公司，但欧盟委员会周三对合并表达了反对意见。





欧盟及英国：反对垄断性合并

欧盟委员会 10 月 31 日对德国西门子（ Siemens ）和法国阿尔斯通（ Alstom ）称，两家公司合并计划存在问题。因为合并后将削弱列车和信号系统供应行业的竞争，而西门子和阿尔斯通是欧盟最大的两家列车制造商。

西门子发言人理查德 · 斯佩奇（ Richard Speich ）证实收到了欧盟委员会的信函，并表示公司需要一段时间研究欧盟的反对理由，将会在明年 1 月 28 日欧盟作出最终决定前拿出解决办法。阿尔斯通发言人克里斯托弗 · 昂格里希（ Christopher English ）同样证实这一点，表示阿尔斯通将继续与欧盟委员会展开建设性合作，来解释这桩并购交易的原因和好处。

昂格里希表示，阿尔斯通仍然相信合并可以在 2019 年上半年完成。

英法德与西班牙为了与美国波音公司（ Boeing ）竞争，在 1970 年成立了空中客车公司。《华尔街日报》称，法德两国支持这次合并，希望能重现空中客车的成功案例，在国际市场上挑战中国中车（ CRRC ）。

报道中提到，中国中车在欧洲的业务很少。如果西门子与阿尔斯通合并，这个新铁路巨头将成为欧洲高铁和数据驱动信号业务上的垄断者，而目前两家公司在这两块业务上是竞争关系。

英国政府所有的英国铁路网公司（ Network Rail ）目前拥有并提供英国大部分的铁路服务，该公司上周要求欧盟反垄断专员玛格丽特 · 维斯塔格（ Margrethe Vestager ）阻止这次合并，除非西门子剥离其铁路信号业务。





报道称，当欧盟委员会 7 月份首次宣布对合并进行调查时，英国铁路监管机构、铁路与公路办公室（ Office for Rail and Road ）表示，西门子与阿尔斯通一旦合并，将拥有英国信号市场 93% 的份额。由于没有竞争，英国每年将增加数千万英镑相关成本。另外比利时、西班牙、奥地利和罗马尼亚的铁路信号业务也将面临被垄断的情况，而新公司也将垄断全欧洲高铁市场。

《华尔街日报》认为，如果阿尔斯通卖掉如同王冠明珠般的 TGV 火车（法国高铁）生产线或者信号业务，那么合并的吸引力就会大幅下降。近几年阿尔斯通多次从法国政府获得支持，阿尔斯通希望维持旗下工厂运营。

西门子阿尔斯通：空客后的新欧洲巨头

西门子和阿尔斯通在 3 月 23 日正式签署企业合并协议，西门子董事会成员罗兰 · 布施（ Roland Busch ）被提名为新公司 “ 西门子阿尔斯通 ” 董事长，董事会主席。 9 月 26 日，西门子和阿尔斯通签署谅解备忘录，西门子轨道交通业务与阿尔斯通对等合并，西门子与阿尔斯通各占合并后的公司 50% 股份。

合并后新公司总部位于法国巴黎，新公司将在法国上市，而交通解决方案业务部门总部设在德国柏林，合并后的新公司在 60 多个国家拥有 62300 名员工。

对于这次合并，中国中车公司曾表示，合并将影响中车国际化经营环境，在一定程度上阻碍中国中车国际化步伐，进一步提高中国进入欧洲市场门槛。





此前报道称，西门子和阿尔斯通的交通业务包括法国 TGV 高速列车、德国 ICE 高速列车，以及信号和轨道技术。两家整合后的年营收将达到 153 亿欧元，调整后的息税折旧摊销前利润达到 12 亿欧元，利润率为 8% 。新公司将一共有 62300 名雇员，预计合并后的 4 年由协同效应创造收益 4.7 亿欧元，预计业务的合并整合将在 2018 年底完成。

西门子、阿尔斯通与庞巴迪的共同竞争对手中国中车，目前年营收在 350 亿美元左右，超过西门子铁路系统、阿尔斯通和庞巴迪交通业务的总和。

中车之前聚焦于中国国内市场，而在业务出海之后，去年已经赢得了英国和捷克共和国的订单，同时在争取英国高速铁路 2 号项目，这条铁路将连接伦敦和英国北部城市。

两家公司表示，这项合并有极大的互补效应，目前阿尔斯通在中东、非洲、印度、中南美洲市场有不错的增长，而西门子则在中国、美国和俄罗斯占有一定市场地位。

2017

年，西门子还曾谋求与庞巴迪合并，但最后无果而终。

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