酒后开飞机？日航副机长酒驾被捕公司道歉

近日，日本航空公司一名副机长在起飞前因酒精浓度超标，遭英国警方扣留，无法登机。日本航空 1 日就事件公开致歉。这已是一星期内接连 2 家日本航空公司的机长因酒精浓度超标而影响航班。





综合日媒消息，涉事副机长在英国伦敦机场执行飞行任务前，搭摆渡车从机场航站前往停机坪时，被司机闻到身上有明显酒味，于是司机通报英国警方处理。副机长后来被验出酒精浓度超过英国法律标准，随后被英国警方扣查。

日本航空 1 日对此表示，事件令人担心并造成困扰，为此致由衷歉意。日航指出，该名副机长本来要执行 10 月 28 日从英国伦敦飞日本羽田的 JL44 航班，但因为被警方扣查，造成当天航班延误逾一小时。同时本来应由 3 名正副机长执行这次飞行任务，变成只有 2 名正副机长。

据悉，日航在副机长执勤前，也进行过内部酒精检测。日航表示，正确使用酒测仪器的话，应该可以发现酒测值超标，初步调查可能有不适当的行为。

另据日媒早前报道，日本的全日空子公司

“

全日空之翼

”

在

10

月

24

日也发生了机长过量饮酒导致航班延误事件。当时机长因喝酒导致身体不适，临时换人，致

5

趟航班延误，最终影响乘客达

600

多人。事后，全日空也向大众致歉，并惩处了这名机长。

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