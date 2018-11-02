酒后开飞机？日航副机长酒驾被捕公司道歉

近日，日本航空公司一名副机长在起飞前因酒精浓度超标，遭英国警方扣留，无法登机。日本航空1日就事件公开致歉。这已是一星期内接连2家日本航空公司的机长因酒精浓度超标而影响航班。
综合日媒消息，涉事副机长在英国伦敦机场执行飞行任务前，搭摆渡车从机场航站前往停机坪时，被司机闻到身上有明显酒味，于是司机通报英国警方处理。副机长后来被验出酒精浓度超过英国法律标准，随后被英国警方扣查。
日本航空1日对此表示，事件令人担心并造成困扰，为此致由衷歉意。日航指出，该名副机长本来要执行10月28日从英国伦敦飞日本羽田的JL44航班，但因为被警方扣查，造成当天航班延误逾一小时。同时本来应由3名正副机长执行这次飞行任务，变成只有2名正副机长。
据悉，日航在副机长执勤前，也进行过内部酒精检测。日航表示，正确使用酒测仪器的话，应该可以发现酒测值超标，初步调查可能有不适当的行为。
另据日媒早前报道，日本的全日空子公司“全日空之翼”在10月24日也发生了机长过量饮酒导致航班延误事件。当时机长因喝酒导致身体不适，临时换人，致5趟航班延误，最终影响乘客达600多人。事后，全日空也向大众致歉，并惩处了这名机长。
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