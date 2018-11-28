印度媒体披露中国“讲好中国故事”计划

印度媒体“今日印度”（ India Today ）前驻中国记者克里希南（ Ananth Krishnan ）撰文指出，中国正在进行一项最成功也最鲜为人知的实验：笼络印度、巴基斯坦、孟加拉以及逾十二个东南亚与非洲国家的记者，以落实国家主席习近平的指示，向全世界“讲好中国的故事”。此外，中国也大肆投资非洲媒体，在相关国家遂行新闻审查。





访中住豪寓、领奖学金、免费旅游





克里希南投书印度网路媒体 ThePrint ，指出自2016年起，中国外交部每年招待来自亚洲与非洲一百名主要媒体的记者，在中国居留十个月。他们获得贵宾待遇：住每月房租两万两千人民币的北京建国门外交公寓，还有语文课可上，有些人每月领有 5000 人民币奖学金，每月两次免费到中国不同省分旅游，计划结束后可取得中国大学的国际关系文凭。最重要的是，他们还可访问中国官员与部会首长，这是其他外国记者通常难以享有的待遇。





克里希南说，此举与中国两大目标的启动不谋而合，意即 2013 年习近平倡议的“一带一路”计划，以及一六年呼吁向全世界“讲好中国的故事”。他指出，中国提供媒体奖学金的做法并不特别，不同的是黑箱作业及其野心规模，以及对媒体的控制。许多个案显示，奖学金没有明确的申请程序，受邀者是中国大使馆主动接触。





投资非洲媒体 遂行新闻审查





该计划首次应用于非洲记者，中国为此成立中非媒体中心，中国外交部之后还陆续成立南亚媒体中心与东南亚媒体中心。参与的记者由这些媒体中心派出，而非由其所属的媒体公司，他们的报导范围与在中国的行动均受限制，在十个月的居留期间，他们不得进行没有官方人员陪同的旅游报导，也不能碰触西藏、新疆人权等敏感议题。





中国也借由投资来讲中国好故事。每周在南非第二大新闻集团“独立媒体”发表评论的专栏作家艾萨（

Azad Essa

）指出，他曾发表过一篇新疆维吾尔穆斯林遭压迫的评论，几小时后，该文便从网路下架。这是第一位经历中国审查制度的非洲记者，而中非发展基金（

CAD

）控制该公司

20

％股份。

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