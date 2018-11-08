    • 2018年11月8日

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    日本记者用英语提问后 特朗普：我真没太听懂

    星期四, 十一月 08, 2018

    7日的白宫记者会可谓精彩不断，除了CNN记者因追问大篷车通俄门，遭特朗普骂够了！放下话筒！之外，一位日本记者的提问也备受关注。
    　　
    这位日本记者得到提问机会后，和特朗普开始了如下对话。
    　　
    总统先生，您能说下如何关注经济问题吗？
    　　
    请你是哪里的记者？
    　　
    日本。
    　　
    代我向晋三问好。

    好的。
    　　
    我想他应该对汽车关税很满意了吧。继续……”
    　　
    一顿寒暄之后，两人终于重回正题。日本记者问到：我的问题是，您是如何关注跟日本的贸易经济问题的？您是会要求日本做更多？还是改变您的态度？

    努力听懂日本记者提问的特朗普，当时的表情是这样的：

    不过记者说完之后，他依然很疑惑，我真没太听懂”……

    这时，日本记者尽量放慢语速，将问题重复了一遍。
    　　
    特朗普这下终于听懂了：和日本的贸易？
    　　
    对！
    　　
    我们现在正和日本解决贸易问题呢，特朗普说，不过随即话锋一转，日本是个很棒的国家啊，首相很棒，他之前获得了连任。他是我超级好的朋友，我们可亲近了

    将安倍夸奖了一番之后，特朗普还不忘提醒，但是我跟他讲过很多次了，日本在贸易上可没有公平对待美国。他略带不满地表示，数百万日本汽车出口到美国的关税很低，可是美国车进入日本市场的却要付很大一笔关税

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