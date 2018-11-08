日本记者用英语提问后 特朗普：我真没太听懂

7 日的白宫记者会可谓 “ 精彩不断 ” ，除了 CNN 记者因追问 “ 大篷车 ” 、 “ 通俄门 ” ，遭特朗普骂 “ 够了！放下话筒！ ” 之外，一位日本记者的提问也备受关注。

这位日本记者得到提问机会后，和特朗普开始了如下对话。

“ 总统先生，您能说下如何关注经济问题吗？ ”

“ 请你是哪里的记者？ ”

“ 日本。 ”

“ 代我向晋三问好。 ”





“ 好的。 ”

“ 我想他应该对汽车关税很满意了吧。继续 ……”

一顿寒暄之后，两人终于重回正题。日本记者问到： “ 我的问题是，您是如何关注跟日本的贸易经济问题的？您是会要求日本做更多？还是改变您的态度？ ”





努力听懂日本记者提问的特朗普，当时的表情是这样的：





不过记者说完之后，他依然很疑惑， “ 我真没太听懂 ”……





这时，日本记者尽量放慢语速，将问题重复了一遍。

特朗普这下终于听懂了： “ 和日本的贸易？ ”

“ 对！ ”

“ 我们现在正和日本解决贸易问题呢 ” ，特朗普说，不过随即话锋一转， “ 日本是个很棒的国家啊，首相很棒，他之前获得了连任。他是我超级好的朋友，我们可亲近了 ” 。





将安倍夸奖了一番之后，特朗普还不忘提醒，

“

但是我跟他讲过很多次了，日本在贸易上可没有公平对待美国

”

。他略带不满地表示，数百万日本汽车出口到美国的关税很低，可是美国车进入日本市场的却要付

“

很大一笔关税

”

。

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