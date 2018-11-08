日本记者用英语提问后 特朗普：我真没太听懂

7日的白宫记者会可谓“精彩不断”，除了CNN记者因追问“大篷车”、“通俄门”，遭特朗普骂“够了！放下话筒！”之外，一位日本记者的提问也备受关注。
这位日本记者得到提问机会后，和特朗普开始了如下对话。
“总统先生，您能说下如何关注经济问题吗？”
“请你是哪里的记者？”
“日本。”
“代我向晋三问好。”
“好的。”
“我想他应该对汽车关税很满意了吧。继续……”
一顿寒暄之后，两人终于重回正题。日本记者问到：“我的问题是，您是如何关注跟日本的贸易经济问题的？您是会要求日本做更多？还是改变您的态度？”
努力听懂日本记者提问的特朗普，当时的表情是这样的：
不过记者说完之后，他依然很疑惑，“我真没太听懂”……
这时，日本记者尽量放慢语速，将问题重复了一遍。
特朗普这下终于听懂了：“和日本的贸易？”
“对！”
“我们现在正和日本解决贸易问题呢”，特朗普说，不过随即话锋一转，“日本是个很棒的国家啊，首相很棒，他之前获得了连任。他是我超级好的朋友，我们可亲近了”。
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