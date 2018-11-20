巴基斯坦总理回击反恐不力指责：不做美国替罪羊

美国方面近日抨击巴基斯坦在反恐事务上“没有为美国做哪怕一件事”，巴基斯坦总理伊姆兰·汗19日回击了该言论，称巴基斯坦“不会做美国失败政策的替罪羊”。
据路透社报道，美方声称，巴基斯坦“帮助隐藏”基地组织创始人奥萨马·本·拉登，后者于2011年在巴基斯坦阿伯塔巴德的美国特种部队突袭中丧生。美国每年给巴基斯坦援助13亿美元，这些援助现在已经被叫停，“因为他们没有为我们做任何事。”
巴基斯坦总理伊姆兰·汗随后在社交媒体上回击了美方言论。他发文称，美国不应该找巴基斯坦来当美国反恐失败的替罪羊，而是应该好好思考，为什么北约14万军人加上25万驻阿美军，在阿富汗战争中花费了1万亿美元，反而使塔利班更壮大了？
伊姆兰·汗称，巴基斯坦首当其冲地受到美国反恐战争的影响，“这场战争导致巴基斯坦75000人死伤，经济蒙受了高达1230亿美元的损失，而美国的‘援助’是微不足道的200亿美元。”并且，巴基斯坦目前还在为此买单，他质问，美国还能找出另一个牺牲如此大的盟友吗？
今年一月，美国政府以“反恐不力”为由，宣布停止对巴基斯坦的军事援助。美国国家安全委员会证实，被撤下台面的金额或超过20亿美元，其中包括美方用于完备巴基斯坦军备、人员训练的12亿美元，以及9亿用于反恐行动的补助。
巴基斯坦外交部长阿西夫在回应此事时表示，“我们没有这样的盟友，这不是盟友间会做出的事。”
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