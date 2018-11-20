印度政客：强奸案频发只因女性在报复

“强奸案频发只因女性在报复？”据印度新德里电视台18日报道，该国哈里亚纳邦首席部长哈塔尔日前抛出有关“女性编造强奸案”的奇谈怪论引发大量争议和批评。
据报道，哈塔尔17日出席一场集会活动时，就该邦近年来强奸案不断增加表示，“强奸不是什么新鲜事，过去有，现在也有”。紧接着他话锋一转，称这些案件暴露了“大问题”，即女性会自称被认识的男性强奸，目的就是报复。哈塔尔还搬出数据支持自己的“理论”。他表示，大约80%到90%的强奸和性骚扰案发生在熟人之间，“他们本来混在一起，可哪天要是吵架了，女方就会告男方强奸”。
哈塔尔的上述言论立即遭到痛批。
该邦反对党的苏杰瓦拉表示，哈塔尔的话“可耻”，暴露了他领导的邦政府“仇视女性的思维”。另一名反对党官员奥杰亚则把问题归到哈塔尔所在的人民党头上，称“哈塔尔的扭曲心理暴露出人民党的变态思维”。印度平民党官员、德里首席部长克杰里瓦尔也通过社交媒体声讨说：“如果一个邦的首席部长都这么想，女性在这个邦如何才能保证安全？首席部长这是在给强奸找理由！正因如此，哈里亚纳邦才会强奸案增加，犯人则都在逍遥法外。”
18日，面对阵阵批评声的哈塔尔开始辩驳。他表示，自己的话并非没有事实根据，而是源于调查数据，“此事应该在社会层面进行探讨，而不能搞政治化”。值得注意的是，这并不是哈塔尔第一次因为涉及女性的言论陷入争议。2014年他曾表示，女性因为着重暴露而遭受性侵，就该自己承担责任。当时他说，如果女孩子穿着体面，那男孩子就不会“用错误的方式”盯着她们女孩看。他还说，女性衣衫暴露是“受西方影响，我们国家传统上要求女孩子穿衣要得体”。
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