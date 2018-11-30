扎克伯格又摊上事儿了！旧金山高官：将他的名字从医院名字中抹掉吧

社交网络脸谱网（Facebook）近日深陷一系列风波中，其创始人马克·扎克伯格自然也受到波及。所谓“墙倒众人推”，旧金山一名政客日前要求一家以扎克伯格夫妇命名的医院改名，将扎克伯格的名字去掉。
据英国《卫报》报道，当地时间11月27日，旧金山市监事会主席阿龙·佩斯金在监事会上宣布，已经要求相关人员起草法律，将扎克伯格的名字从“普丽西拉·陈和马克·扎克伯格旧金山综合医院和创伤中心”中抹去。
扎克伯格的妻子普丽西拉曾在这家医院接受儿科医生培训。2015年，夫妻二人向该医院捐赠了7500万美元，这被称为“美国个体向公立医院赠送的最大单件私人礼物”。此后，这家医院更名为“普丽西拉·陈和马克·扎克伯格旧金山综合医院和创伤中心”。
佩斯金在接受《卫报》电话采访时说：“考虑到脸谱网持续陷入丑闻，包括最近该公司参与了一起牵涉乔治·索罗斯的反犹风潮事件，将扎克伯格的名字留在医院是不合适的。”
他还指出，扎克伯格对这所公立医院整修的贡献不及市民们的10%，正是这些市民在2008年批准了该医院一项9亿美元的债权融资计划。
他进一步表示：“对这座城市而言，给本质上属于市民的机构和空间的名字贴上价格标签，是不正常的。”
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