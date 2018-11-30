    • 2018年11月30日

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    扎克伯格又摊上事儿了！旧金山高官：将他的名字从医院名字中抹掉吧

    星期五, 十一月 30, 2018

    社交网络脸谱网（Facebook）近日深陷一系列风波中，其创始人马克·扎克伯格自然也受到波及。所谓墙倒众人推，旧金山一名政客日前要求一家以扎克伯格夫妇命名的医院改名，将扎克伯格的名字去掉。

    据英国《卫报》报道，当地时间1127日，旧金山市监事会主席阿龙·佩斯金在监事会上宣布，已经要求相关人员起草法律，将扎克伯格的名字从普丽西拉·陈和马克·扎克伯格旧金山综合医院和创伤中心中抹去。

    扎克伯格的妻子普丽西拉曾在这家医院接受儿科医生培训。2015年，夫妻二人向该医院捐赠了7500万美元，这被称为美国个体向公立医院赠送的最大单件私人礼物。此后，这家医院更名为普丽西拉·陈和马克·扎克伯格旧金山综合医院和创伤中心

    佩斯金在接受《卫报》电话采访时说：考虑到脸谱网持续陷入丑闻，包括最近该公司参与了一起牵涉乔治·索罗斯的反犹风潮事件，将扎克伯格的名字留在医院是不合适的。

    他还指出，扎克伯格对这所公立医院整修的贡献不及市民们的10%，正是这些市民在2008年批准了该医院一项9亿美元的债权融资计划。

    他进一步表示：对这座城市而言，给本质上属于市民的机构和空间的名字贴上价格标签，是不正常的。

    无论如何，扎克伯格的名字不会很快从这家医院上抹掉。该市检察官办公室拒绝透露要实现这种改名需要做些什么。

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