扎克伯格又摊上事儿了！旧金山高官：将他的名字从医院名字中抹掉吧

社交网络脸谱网（ Facebook ）近日深陷一系列风波中，其创始人马克 · 扎克伯格自然也受到波及。所谓 “ 墙倒众人推 ” ，旧金山一名政客日前要求一家以扎克伯格夫妇命名的医院改名，将扎克伯格的名字去掉。





据英国《卫报》报道，当地时间 11 月 27 日，旧金山市监事会主席阿龙 · 佩斯金在监事会上宣布，已经要求相关人员起草法律，将扎克伯格的名字从 “ 普丽西拉 · 陈和马克 · 扎克伯格旧金山综合医院和创伤中心 ” 中抹去。





扎克伯格的妻子普丽西拉曾在这家医院接受儿科医生培训。 2015 年，夫妻二人向该医院捐赠了 7500 万美元，这被称为 “ 美国个体向公立医院赠送的最大单件私人礼物 ” 。此后，这家医院更名为 “ 普丽西拉 · 陈和马克 · 扎克伯格旧金山综合医院和创伤中心 ” 。





佩斯金在接受《卫报》电话采访时说： “ 考虑到脸谱网持续陷入丑闻，包括最近该公司参与了一起牵涉乔治 · 索罗斯的反犹风潮事件，将扎克伯格的名字留在医院是不合适的。 ”





他还指出，扎克伯格对这所公立医院整修的贡献不及市民们的 10% ，正是这些市民在 2008 年批准了该医院一项 9 亿美元的债权融资计划。





他进一步表示： “ 对这座城市而言，给本质上属于市民的机构和空间的名字贴上价格标签，是不正常的。 ”





无论如何，扎克伯格的名字不会很快从这家医院上抹掉。该市检察官办公室拒绝透露要实现这种改名需要做些什么。

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