港媒曝中美首脑会晤习近平将做出较大让步

中美首脑即将在

G20

峰会期间举行会晤，两国能否就贸易战达成协议备受关注。





香港《南华早报》

11

月

29

日报道称，中美首脑会晤前夕，中国内部的改革派人士们发出呼吁，要求扩大市场开放和经济改革。





这些发出呼吁的人包括与美国进行贸易谈判的中国国务院副总理刘鹤、中国经济学家吴敬琏、中国国务院发展研究中心副主任刘世锦等人。这些人近日发出呼吁：为了建设市场经济，中国应该推进能够赢得国际社会善意的开放政策；为了阻止中国的经济危机，需要将经济交给市场原理，而不是政府管制，应该把民企的革新和搞活民间消费作为主轴。





另外，该报道还表示，为了赢得美国的善意，预计习近平会在中美首脑会谈上做出相当大的让步，因此这些人认为应该利用这次机会，引导中国政府的政策走向改革开放。





据消息人士透露，习近平在首脑会谈上，会向特朗普（

Donald Trump

）承诺扩大市场开放和缩小对国企的支持。习近平预计会向特朗普承诺中方将全力缩小美国的对华贸易赤字，

加强保护外企知识产权的力度。（多维新闻）

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