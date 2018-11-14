印尼狮航坠机调查组：失事飞机装了新系统 可自动降低机头 但波音公司没培训

当地时间10月29日6时20分，一架载有189名乘客和机组人员的印尼狮子航空公司波音737MAX8客机，从雅加达苏加诺·哈达国际机场飞往邦加勿里洞省槟港。飞机起飞13分钟后失联，随后被确认在西爪哇省加拉璜(Karawang)附近海域坠毁，机上人员全部遇难。
事故发生后，印尼成立空难调查组，预计于本月底公布初步调查结果。据路透社最新报道，737MAX机型不久前安装了一款尾旋保护系统，被认为与飞机失事原因有关，但是相关飞行手册与训练项目中完全没有提及这一系统。
据报道，在研究了失事飞机黑匣子之后，美国联邦航空管理局上周向所有美国民航公司发布紧急适航令，要求更新飞行手册。FAA在指令中警告，波音737MAX上的一个电脑系统可能导致“飞机即使在手动驾驶时也会强行剧烈降低高度长达10秒钟”，期间飞机将难以控制。
结合黑匣子的记录，调查组认为坠机原因之一是机上“迎角传感器”出现数据异常。而机上新安装的一款尾旋保护系统具有自动降低机头的功能。根据波音公司事后发布的信息，737MAX机型上的该系统具有绕开驾驶员控制的能力，就算手动拉起机头，五秒钟之后又会自动重复下降过程。
根据美国西南航空11月10日的一份备忘录，该系统“设计之初仅考虑到机组手动驾驶的罕见情况”，故飞行员“不应该在实际飞行中看到这个系统”。结果，波音选择不在MAX机型的操作手册中加入相关介绍。
美国联合飞行员协会发言人、美国航空集团代表丹尼斯·塔杰尔也表示，“我们过去接受的训练和手头任何资料都没有提及这个系统”。
截至11日，印尼狮航失事航班搜救行动已经结束，失事飞机两个黑匣子中的驾驶舱语音记录仪仍未寻获。
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