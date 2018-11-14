    • 2018年11月14日

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    印尼狮航坠机调查组：失事飞机装了新系统 可自动降低机头 但波音公司没培训

    星期三, 十一月 14, 2018

    当地时间1029620分，一架载有189名乘客和机组人员的印尼狮子航空公司波音737MAX8客机，从雅加达苏加诺·哈达国际机场飞往邦加勿里洞省槟港。飞机起飞13分钟后失联，随后被确认在西爪哇省加拉璜(Karawang)附近海域坠毁，机上人员全部遇难。

    事故发生后，印尼成立空难调查组，预计于本月底公布初步调查结果。据路透社最新报道，737MAX机型不久前安装了一款尾旋保护系统，被认为与飞机失事原因有关，但是相关飞行手册与训练项目中完全没有提及这一系统。

    据报道，在研究了失事飞机黑匣子之后，美国联邦航空管理局上周向所有美国民航公司发布紧急适航令，要求更新飞行手册。FAA在指令中警告，波音737MAX上的一个电脑系统可能导致飞机即使在手动驾驶时也会强行剧烈降低高度长达10秒钟，期间飞机将难以控制。

    结合黑匣子的记录，调查组认为坠机原因之一是机上迎角传感器出现数据异常。而机上新安装的一款尾旋保护系统具有自动降低机头的功能。根据波音公司事后发布的信息，737MAX机型上的该系统具有绕开驾驶员控制的能力，就算手动拉起机头，五秒钟之后又会自动重复下降过程。

    根据美国西南航空1110日的一份备忘录，该系统设计之初仅考虑到机组手动驾驶的罕见情况，故飞行员不应该在实际飞行中看到这个系统。结果，波音选择不在MAX机型的操作手册中加入相关介绍。

    美国联合飞行员协会发言人、美国航空集团代表丹尼斯·塔杰尔也表示，我们过去接受的训练和手头任何资料都没有提及这个系统

    截至11日，印尼狮航失事航班搜救行动已经结束，失事飞机两个黑匣子中的驾驶舱语音记录仪仍未寻获。

    截至10日晚，联合搜救队已搜寻到196个尸袋的遇难者尸体，印尼国家警察总部医院已确认77名遇难者身份交由家属埋葬，其中有57名男性和20名女性。

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