印尼狮航坠机调查组：失事飞机装了新系统 可自动降低机头 但波音公司没培训

当地时间 10 月 29 日 6 时 20 分，一架载有 189 名乘客和机组人员的印尼狮子航空公司波音 737MAX8 客机，从雅加达苏加诺 · 哈达国际机场飞往邦加勿里洞省槟港。飞机起飞 13 分钟后失联，随后被确认在西爪哇省加拉璜 (Karawang) 附近海域坠毁，机上人员全部遇难。





事故发生后，印尼成立空难调查组，预计于本月底公布初步调查结果。据路透社最新报道， 737MAX 机型不久前安装了一款尾旋保护系统，被认为与飞机失事原因有关，但是相关飞行手册与训练项目中完全没有提及这一系统。





据报道，在研究了失事飞机黑匣子之后，美国联邦航空管理局上周向所有美国民航公司发布紧急适航令，要求更新飞行手册。 FAA 在指令中警告，波音 737MAX 上的一个电脑系统可能导致 “ 飞机即使在手动驾驶时也会强行剧烈降低高度长达 10 秒钟 ” ，期间飞机将难以控制。





结合黑匣子的记录，调查组认为坠机原因之一是机上 “ 迎角传感器 ” 出现数据异常。而机上新安装的一款尾旋保护系统具有自动降低机头的功能。根据波音公司事后发布的信息， 737MAX 机型上的该系统具有绕开驾驶员控制的能力，就算手动拉起机头，五秒钟之后又会自动重复下降过程。





根据美国西南航空 11 月 10 日的一份备忘录，该系统 “ 设计之初仅考虑到机组手动驾驶的罕见情况 ” ，故飞行员 “ 不应该在实际飞行中看到这个系统 ” 。结果，波音选择不在 MAX 机型的操作手册中加入相关介绍。





美国联合飞行员协会发言人、美国航空集团代表丹尼斯 · 塔杰尔也表示， “ 我们过去接受的训练和手头任何资料都没有提及这个系统 ” 。





截至 11 日，印尼狮航失事航班搜救行动已经结束，失事飞机两个黑匣子中的驾驶舱语音记录仪仍未寻获。





截至

10

日晚，联合搜救队已搜寻到

196

个尸袋的遇难者尸体，印尼国家警察总部医院已确认

77

名遇难者身份交由家属埋葬，其中有

57

名男性和

20

名女性。

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