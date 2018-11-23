蔡英文：用选票向外面想要操控台湾选举力量说不

总统兼民进党主席蔡英文今赴彰化县，拉抬争取连任的彰化县长魏明谷。她说，这次选举是守住台湾民主的防线；大家要出来投票，“向假消息、向外面想要操控台湾选举的力量说不”。





九合一选举 24 日投票，蔡英文今晚第 13 度到彰化，为魏明谷站台、催票。





晚会地点是员林的圆林园，蔡英文说， 4 年前，这里是一片荒地，但在魏明谷努力下，现在是全台湾最进步的滞洪公园。





魏明谷的父亲今天首度现身造势会场。蔡英文特别提到，魏爸爸过去开“柑仔店”把魏明谷扶养长大，如果遇到生活更困难的人，魏爸爸还会让他们赊帐。

她说，魏明谷做到立法委员、县长，魏爸爸还是在开“柑仔店”，还在做义工；这对父子个性很像，就是正直跟朴实。





蔡英文说，选举过程中有很多谣言、假消息攻击魏明谷，她要拜托乡亲，在这个关键时刻，“想想你认识的魏明谷，看一看这 4 年来魏明谷做的成绩。”她呼吁支持者，用选票，给做事的人公道。





她细数魏明谷推动风光大县，发展绿能产业；她说，新竹有科技新贵，“彰化以后有绿领新贵，薪水不会输给台北和新竹”； 4 年前，很多彰化人都想不到可以有一条捷运，但是 4 年后，台中捷运真的要延伸到彰化，而且未来还要继续规划和美鹿港的轻轨。





她并提到，境外力量企图干预选举，制造很多假消息，透过 LINE 、脸书、到处留言，要扰乱台湾、破坏团结，连美国都提出警告；台湾人的未来，彰化人的未来，不能受外力介入影响，一定要出来投票，投台湾民主一票，投彰化进步一票。





她也说：“我们的对手，过去反对地方的建设，是为反对而反对。现在是毫无章法地乱开支票。”





蔡英文质疑，当台湾的主权被矮化，当中国打压台湾的时候，“我们也看不到国民党，站出来为台湾讲一句话。”而民进党是站在台湾这一边、站在改革和进步这一边；不能让国民党这样反动的势力回来，也不能被境外势力打败，台湾不能走回头路。千辛万苦建立起来的民主制度，绝对不会倒下去。





她说，这次选举是台湾民主的保卫战，“我们要守住台湾民主的防线”；拜托大家 24 日一定要出来投票，“向假消息、向外面想要操控台湾选举的力量说不”。





蔡英文拜托支持者帮忙，向亲友、邻居拉票，这次选举很重要，因为他们的一票，会让台湾的民主更巩固；他们的一票，可以让台湾告诉全世界，台湾不会在压力底下屈服；这一票要挺台湾的改革和建设；最重要的是，这一票要证明一个价值“民主选举选出来的人，一定是会做事、最优质的候选人”；彰化要继续进步发展，“起厝起一半，师傅不能换”。

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