港报：爱国太用力 恐吓跑外国人

40 多名明星前日抵制意大利品牌 D&G （ Dolce & Gabbana ）时装秀后，商人们接力宣示爱国情怀，天猫、京东、苏宁易购、网易考拉、唯品会等中国电商平台，乃至海口机场免税店昨集体下架与 D&G 相关的产品，甚至有旅游公司宣布不接待穿 D&G 的客户。





由 18 日开始的这宗 D&G “辱华”事件，源起 D&G 发布 3 段女模特用筷子吃意大利食品的搞笑短片，旨在宣传 21 日晚的上海大秀。一名亚裔女子（非中国人）通过 Instagram 私信，与设计师班纳（ Stefano Gabbana ）就短片涉种族歧视的看法争吵。班纳开头还尝试解释，但偏激的他沉不住气，被对方骂“品牌跟屎一样”后，也以“中国是一个屎一样的国家”等话反击。





商品下架 纷纷退货





且勿讨论两人私下对话内容，被截图公开后，是否等同公开侮辱中国；也不用猜测是否神州见正气，演艺人员、商人们已是不爱金钱爱祖国。此事更令外界关注的是，中国民众的爱国神经为何绷得如此紧。





除了公众人物，民众也激动万分，北京何女士昨到 D&G 退一对鞋子，因为“总感觉穿着不爱国，很有压力”；佛罗伦萨一名华商得悉事件后，立即取消 100 多双 D&G 女鞋订单，躲过滞销问题。米兰 D&G 旗舰店外，还有一批华侨聚集进行无声抗议。





针对这场爱国运动，中国外交部昨强调不希望上升为外交问题，一向标榜爱国的《环球时报》也感到不对劲，总编辑胡锡进认为国人仍走不出列强侵华的民族悲情，遇到一点小事就很激动。





胡撰文指出，“一个意大利人在一个聊天中老羞成怒骂了中国”，演变成全社会对抗一个人和公司，“怎么像是发生了『九．一八』或者『七．七』卢沟桥事件？”。胡坦言没必要将缺教养的班纳臭脾气说出几句不恭的话，就上升到“辱华”的高度，轻易展示爱国主义的力量，吓跑一些不熟悉中国的人。





虽然胡锡进暗示明星们在这件事“打拍子”带动民众情绪，但他没进一步解读明星高调爱国的心态来由。文革时期人们要常常表忠，例如机关要设表忠室、家庭须有表忠台，集体大跳忠字舞。在那种环境，表忠不等于忠诚，不表忠肯定不忠诚。如今

D&G

事件沦为“表忠台”，国际如何看待新时代？（信报）

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