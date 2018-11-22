美传教士硬闯与世隔绝6万年印度原始部落 被射死

台媒称，一名 27 岁美国籍传教士日前划船登上印度安达曼群岛中最遗世独立的北森蒂内尔岛，试图与岛上原住民接触，结果才刚踏上沙滩就被乱箭射死。印度警方 11 月 21 日表示，已经朝杀人罪方向调查，并逮捕 7 名涉案人士，但暂时还找不到收回男子遗体的办法。

据台湾东森新闻云 11 月 22 日援引法新社报道，美籍男子约翰 · 周（音译）过去曾多次计划前往北森蒂内尔岛，但都以失败收场。他 11 月 14 日曾独自划船前往失败， 11 月 16 日重新整装后，付钱买通几位当地渔民开船载他到岛屿附近，接着他独自划独木舟登岛。

不料，约翰 · 周才刚踏上沙滩，岛上原住民就对他射来一阵箭雨，将他杀害。目击渔民表示，约翰 · 周虽然中箭，但仍继续往前走了一小段，接着又见到原住民冲上前用绳索套住他的脖子，试图拖行尸体。渔民吓得掉头逃走，隔天清晨再回到岛屿附近查看，发现约翰 · 周的尸体被弃置在海岸上。

另据《每日邮报》报道，一名与约翰 · 周互相认识的麦克劳德表示，自己 3 年前曾在飞往伦敦的班机上与对方讨论宗教。约翰 · 周当时明确向他表示 “ 想要去北森蒂内尔岛传教 ” 。

麦克劳德过去 3 年多次与约翰 · 周通信，据他转述，约翰 · 周过去 3 年都在想办法前往北森蒂内尔岛，希望能帮助岛上的原住民。麦克劳德补充说， “ 他知道到那里去有危险性。 ”

报道称，北森蒂内尔岛位于孟加拉湾的安达曼群岛，面积约 72 平方公里，主权属于印度。岛上原住民部落森蒂内尔人是群岛中最排外的一支原始部落，对任何外来者都抱持敌对态度，也是世界上仅存的 “ 未接触部落 ” 之一。





据研究，北森蒂内尔岛大约在 6 万年前就有人类居住，但岛上部落迄今仍是迷团，外界对语言、文化甚至岛屿本身所知甚少，当地人形容他们是 “ 石器时代 ” 部落。据传， 19 世纪英国殖民者曾试着与森蒂内尔人接触，但发现就连临近岛屿的原住民也无法理解森蒂内尔人的语言，显示岛民已经与外界隔离相当长一段时间，导致语言与其他安达曼部落产生明显区别。依据不同统计，森蒂内尔部落人数在数十人至数百人之间。

报道称，为保护森蒂内尔人与世隔绝的生活，同时担心没有抗体的他们受到外界疾病感染，印度政府已经将北森蒂内尔岛划为 “ 禁区 ” ，绝对禁止任何人靠近，甚至连印度海军也不准在岛屿附近航行。

报道还称，森蒂内尔人对外界抱持强烈敌意，动辄用弓箭或石块攻击来往飞机和船只，使外人难以靠近。安达曼警察局长帕塔克表示，目前还没有办法收回约翰

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周的遗体，但强调警方已经联络人类学家和熟悉当地部落的专家共同制定计划，会想办法将遗体带回。当地警方已经依谋杀罪立案调查，并逮捕

7

名涉案人士。警方没有公布涉案人士姓名，但透露

7

人全都是渔民。

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