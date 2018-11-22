美媒：美国以国家安全为名 寻求限制AI技术出口

美国《防务新闻》网站 11 月 21 日报道，美国商务部上周末提交的一份建议案提出，因 “ 国家安全 ” 原因，要求加强 14 项高科技领域的出口限制。提案称，这样做的目的是为了通过出口限制维护美国企业和美国的国家利益，尤其是保护科学、技术、工程与制造业企业。

据称，这项法案提出限制的 14 项技术涵盖了脑机接口到先进监控技术，这其中的 11 项被列为 “ 人工智能和机器学习技术 ” 。

美国商务部建议限制出口的 AI 技术列表如下：

1 、神经网络与深度学习技术（例如，人脑模拟、时间序列预测、分类）

2 、进化和遗传计算技术（例如，遗传算法、遗传编程）

3 、强化学习技术

4 、计算机感知技术（例如，物体识别、图像学习）

5 、专家系统技术（例如，决策辅助系统、教学系统）

6 、语音语义处理系统技术（例如，语音识别与处理）

7 、自然语言处理技术（例如，机器翻译）

8 、计划技术（例如，日程计划制定、训练机器进行游戏）

9 、音频视频操控技术（例如，语音克隆、深度伪装）

10 、人工智能云技术

11 、人工智能芯片技术





按照美国商务部新规 ……

这其中，一些属于数学概念，或者程序，属于相对容易进行管制的技术。但也有一些，例如 AI 云技术，它需要依赖随时在线的服务器，由于互联网的性质，很难用国界概念进行限制。

《防务新闻》认为，试图封闭整个技术领域，尤其是这样一个门槛很低的领域，例如编程，是一个令人疑惑的决定，即使这种技术已经被明确界定。

那么为什么白宫要做如此费力不讨好的尝试呢？

新美国安全中心研究员艾尔莎 · 坎尼亚说： “ 这项规定可能是只在对抗近期威胁战略的重要步骤，这个近期威胁就是中国的技术转移策略，他们正在成为新的创新引擎，这是一个长期的挑战。 ”

她说：

“

尽管如此，这个规定是试图使用传统的机制来对付今天的威胁，这本质上说就是一个很大的挑战，尤其是这方面的发展是由商业技术驱动的。

”

Twitter

sgnypost





