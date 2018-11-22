服下政策定心丸 中国民企龙头扬帆劲更浓

一度被 “ 边缘化 ” 几乎沦为中国经济中 “ 弃儿 ” 的私企民企，在高层发表对民营经济的谈话后骤然成为万众瞩目的焦点，不仅频频成为政府的座上宾，更成为各种政策优惠的重点帮扶对象。





周三国新办邀请包括新希望集团董事长刘永好在内的四位大型民营企业家座谈，他们均表示公司壮大完全得益于中国改革开放 40 年的机遇，尽管眼下经济下行压力仍大，中美贸易摩擦仍有不确定性，但吃了政策定心丸后纷纷表达了继续扩大投资的决心。





“ 经济下行压力加大，要素价格上涨，很多产品过剩，一些民企对未来产生疑虑，但吃了政策定心丸后感觉很踏实，尤其各地政府也都动起来主动帮助缓解民企的困境，这让我们很有信心， ” 刘永好称。





他此前还参加了 11 月 1 日中国国家主席习近平主持召开的民营企业家座谈会。刘永好表示，作为民营企业现在就是要做好自己的事，而新希望也是第一批已走出去 20 多年的民企，在将近 40 个国家投资，海外总投资将近 20 亿美元，如今有了政策支撑更坚定了投资扩大主业的决心。





“ 我觉得中国下一步在新的形势下、新的格局下还会持续地进步、改革、发展，我们广大民营企业的信心会更足，我已经下定了决心，在新的格局下要加大投资、加大科技投入、加大在消费升级方面做布局，争取把我们的企业做得更好， ” 他说。





本月初，习近平主持召开民营企业座谈会时再度强调，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，中国民营经济只能壮大、不能弱化，而且要走向更加广阔舞台，并表示当前将抓好减轻企业税费负担等六方面政策举措落实，让民企吃下定心丸、安心谋发展。





其后各部委及地方政府立刻行动，包括金融、保险、营商便利化等各方面纷纷出台诸多纾困民企的举措，深圳、北京、浙江等各地政府均牵头组建基金，纾缓民企融资压力及股票质押问题。这也让一度被边缘化、苦不堪言的民企瞬间成为各方优待的对象。





“ 我觉得发展过程中遇到的困难，政府、企业、民营企业、金融机构、部门一起，我相信办法总比困难多，只要有信心， ” 同时出席今日座谈会的正泰集团股份有限公司董事长南存辉称。





** 大型民企更是香饽饽，无惧中美贸易摩擦 **





参加今日国新办举行的围绕 “ 改革开放与民营经济发展 ” 的四位民企代表还包括小米集团 (1810.HK) 董事长兼首席执行官雷军以及红豆集团有限公司党委书记、董事局主席兼首席执行官周海江。





这些颇具规模的大型民企都已成为相关领域的佼佼者，也是中国 40 年改革开放的受益者。在今年中国纪念改革开放 40 周年并拉开下一轮改革开放的大幕时，当政策帮扶的焦点聚焦民企时，这些大型并已具规模的民企无疑占据了先天的优势。





成立仅仅八年的中国智能手机制造商 -- 小米集团借力于互联网的迅猛发展，其产品已进入 82 个国家和地区，并构建了全球最大的消费级 IoT 平台。面对眼下中美贸易摩擦的不确定性，其掌门人雷军坦言对行业的 “ 确有挑战，总体评估的话，今天大家已经克服了这种影响，所以我们的业务在上个季度保持了同比 49% 的增长 ... 中国制造业有其独特的产业链优势，再加上小米极其创新的商业模式和技术创新，使我们在竞争中处在非常有利的位置。所以我对小米的发展充满了信心。 ”





该公司日前公布，今年第三季度净利为 24.8 亿元人民币，上年同期则为亏损 109.9 亿元；期内收入 508.5 亿元，同比增长 49% 。今年前三季度净利为 100.9 亿元。





南存辉也表示，中美贸易战对制造业影响较大，虽然该公司对美国出口较少只占 1% ，以前是零关税，现在 25% 的关税，所以影响比较大。





但他也提到，美国在六年前对中国的光伏产品就开始双反。所以中国的企业在不同的行业里面也做了很多布局，比如在德国、泰国等，很多企业在全球布局，千方百计化解这些压力。可能近期影响大，明年还有影响。





“ 在商言商，我们希望两国政府能最终达成共识，从企业的角度看，我们就是要做好份内的事，通过技术创新让自己的产品更有竞争力，提升中国的产品质量。 ” 南存辉称。





美国总统特朗普和习近平将于本月稍晚会面。但就在市场憧憬中美贸易摩擦可能缓和之际，美国政府周二表示，中国并未改变处于中美贸易冲突核心的 “ 不公平 ” 做法。该结论发表于美国贸易代表办公室 (USTR) 对中国知识产权和科技转让政策进行的 “301 条款 ” 调查的更新报告。





**“ 小微 ” 仍冬意凛凛 **





相较这些行业的领军民企，被各种社会荣誉的光环笼罩和政策倾力的帮扶，也许很难体会到身为小微民企的寒冬。





北京一家商贸公司的张总在被问及能否感受到目前政策给予的民企优惠关怀时，无奈地称 ,“ 轮不到我们这些流通商贸企业，能享受到优惠利率贷款的都是地方纳税大户和龙头企业，基本都是制造业，对我们而言能改善营商环境享受公平待遇更实惠。 ”





在布署各方力量帮助民企小微解困的同时，中国可能更需要的是避免搞运动式宏观调控以及经济问题政治化的做法，切忌 “ 运动式调控、一阵风刮过 ” 。尤其是解决企业营商环境以及舒缓成本压力方面，在大幅减税降费的同时更需要政府公权力的瘦身，以及政府理念从管理向服务的实质转变。





全球最大的汽车玻璃专业供货商 -- 福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺此前接受国内媒体采访时就称，政府出手驰援民企不是持久之计。在其看来民企面临现在这种窘境的症结在于短贷长投，但底子症结在企业家的 “ 头（脑） ” ，民企负责人本身运营本质有待提升。





他指出，此前一段时期，银行有许多钱，民企跟银行签定一年的借款合同，拿着这种短期融资去做长时间投资，期望能够赚快钱。但这无异于火中取栗，到炭火中取栗子，必定要被烫到手。等银行借款到期，企业放出去的出资的钱收不回来，资金链断裂，企业陷入窘境。据我的了解，出问题的企业中，大部分都是这样的状况。





“ 很少有企业的老板意识到短贷不能拿去做长投。企业家你把企业的股票拿去典当，典当了做什么？拿去出资，知道出资有危险吗？企业现在崩盘了，政府拿钱去救，这公正吗？ ” 曹德旺一语中的。





此前银保监会主席郭树清曾表示，初步考虑对民营企业的贷款要实现 “ 一二五 ” 的目标，其后股市银行股全面下跌。





深圳一资深券商就直言

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市场担心银行要完成政治任务加大对民企的放贷力度，可能会使银行产生更多的坏帐，而这种带有政治任务的放贷必定会有后遗症。（路透社）

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