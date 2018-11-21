印度豪投5亿美元 请俄罗斯帮忙再造两艘护卫舰

《印度斯坦时报》11月20日援引匿名官员消息称，印度和俄罗斯当日签署一份价值5亿美元的海军订单，俄罗斯将帮助印度在果阿建造两艘隐形护卫舰。
报道称，协议由俄罗斯国防产品出口公司 （Rosoboronexport）和印度果阿造船有限公司（GSL）20日在印度首都新德里签订，俄罗斯将以技术转让的方式为印度建造两艘“格里戈罗维奇海军上将”级护卫舰。
匿名官员表示，5亿美元购买的是仅是俄罗斯的材料、设计和专业指导，两艘护卫舰在印度本土建造的预算还在制定中。另外，印度果阿造船有限公司计划于2026年建好一艘，2027年完成第二艘护卫舰的建造。
几周前，印度曾以近10亿美元的价格从俄罗斯买进两艘此类战舰。此前这两艘战舰目前由加里宁格勒的扬塔尔造船厂建造，预计于2022至2023年间交付给印度海军。
据悉，俄罗斯和印度是军事技术合作领域的最大合作伙伴。印度陆海空三军70%以上的武器和技术装备都是俄制和苏制的。俄罗斯每年销售给印度数十亿美元的武器和军事技术装备。
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