    • 2018年11月21日

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    印度豪投5亿美元 请俄罗斯帮忙再造两艘护卫舰

    星期三, 十一月 21, 2018

    《印度斯坦时报》1120日援引匿名官员消息称，印度和俄罗斯当日签署一份价值5亿美元的海军订单，俄罗斯将帮助印度在果阿建造两艘隐形护卫舰。

    报道称，协议由俄罗斯国防产品出口公司 Rosoboronexport）和印度果阿造船有限公司（GSL20日在印度首都新德里签订，俄罗斯将以技术转让的方式为印度建造两艘格里戈罗维奇海军上将级护卫舰。
    　　
    匿名官员表示，5亿美元购买的是仅是俄罗斯的材料、设计和专业指导，两艘护卫舰在印度本土建造的预算还在制定中。另外，印度果阿造船有限公司计划于2026年建好一艘，2027年完成第二艘护卫舰的建造。
    　　
    几周前，印度曾以近10亿美元的价格从俄罗斯买进两艘此类战舰。此前这两艘战舰目前由加里宁格勒的扬塔尔造船厂建造，预计于20222023年间交付给印度海军。
    　　
    据悉，俄罗斯和印度是军事技术合作领域的最大合作伙伴。印度陆海空三军70%以上的武器和技术装备都是俄制和苏制的。俄罗斯每年销售给印度数十亿美元的武器和军事技术装备。

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