美方称中国没有改变“不公平、不合理的”贸易做法

美国特朗普政府周二表示，中国并未改变处于中美贸易冲突核心的 “ 不公平 ” 做法。美国总统特朗普和中国国家主席习近平本月稍晚会面。





该结论发表于美国贸易代表办公室 (USTR) 对中国知识产权和科技转让政策进行的 “301 条款 ” 调查的更新报告。中方的这些政策引发美国对 2,500 亿美元中国商品征收进口关税。





“ 我们完成这次更新，作为本届政府加强监督和执法工作的一部分， ” 美国贸易代表莱特希泽在声明中称。 “ 这份更新报告显示，中国并未从根本上改变不公平、不合理且扭曲市场的做法，这些都是我们 2018 年 3 月的 301 条款调查报告中的主题。 ”





美国贸易代表办公室在更新报告中表示，发现中国并未 “ 建设性 ” 地回应最初的 301 条款调查报告，也没有采取实质行动解决美方关切的问题。报告也表示，中国回应最初的 301 条款调查报告时就已明确表示不会改变政策。





美国贸易代表办公室表示，中国继续实行原来的政策与做法，开展和支持透过网络窃取美国知识产权 ( 智慧财产权 ) ，并继续实行歧视性的技术授权限制。





更新报告称，虽然中国放宽了部分外资所有权限制，但 “ 中国政府仍不断利用外商投资限制来要求或施压美国企业将技术转移给中国实体。 ”





该报告发布之际，正值特朗普政府和中国高层官员在讨论解决双方贸易战的可能途径，并磋商特朗普和习近平 11 月底在布宜诺斯艾利斯 20 国集团 (G20) 峰会的间隙举行会谈的细节。





但中美这两个全球最大经济体最近几日的贸易口水战越来越激烈，蔓延至上周末举行的亚太经合组织 (APEC) 峰会。中国外交部长王毅表示， APEC 领导人非正式会议未能发表宣言，主要是因个别经济体坚持强加自己的案文为保护主义 “ 开脱 ” 。这番话是在含蓄地批评华盛顿。





美国副总统彭斯周六称，除非中国屈从美国的要求，否则美国不会在贸易冲突中让步，甚至还可能将关税提高一倍。

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路透社

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