美国计划升级关键科技出口管制 中国料将首当其冲

美国商务部工业安全署星期 19 日发布一份针对关键技术例如芯片、人工智能、机器人、量子计算、脸部声纹辨识以及相关产品出口管制的先期通知,并进行为期一个月的公众意见征询。据自由亚洲电台报道,虽然该通知没有直接提及中国,但由于很多中国高科技公司赖以生存的芯片大多来自美国,外界估计中国将受最大影响。





美国商务部工业安全署( Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, BIS )周一出台了一份或是历来最严格的技术出口管制先期通知,在 14 个政府考虑进行管制的类别中包括了人工智能、芯片、量子计算、机器人、脸部和声纹技术等等被认为涉及国家安全和高技术的前沿科技的关键领域。





报道称,科技业界指出,很多中国高科技公司赖以生存的芯片将面临新的封锁。目前,华为芯片技术被曝一半以上来自美国。中国的大通讯公司中兴的大量芯片供应也依赖于美国芯片企业,美国可能会断绝供应的消息曾令人担心中兴或遭灭顶之灾。





征询意见的开始时间在美国当地 11 月 19 日,截止时间则是 12 月 19 日。美国商务部和其他机构审查将根据征询到的意见来评估、更新出口管制清单。





据了解,这份框架的基础是美国国会今年通过的《出口管制改革法案》。根据这一法案,有关敏感商品和技术的出口需要预先获得商务部批准。包括商务部有权对该技术的出口、再出口或转让建立管制。法案还要求商务部必须考虑这项技术的潜在最终用途。





另外在美国有意禁止高阶关键芯片出口包括用在安全监控的人工智能芯片之际,伦敦金融时报指出,此举将影响海康威视和大华两间中国安控厂家,他们将面临关键零组件

“

断炊

”

,严重冲击其营运。

