撑不住了！日媒爆鸿海年底前砍10万人

由于 iPhone 需求减缓造成苹果供应商猛吹寒风，日经新闻报导，消息来员指出，由于预期未来 12 个月的将遭遇困境， iPhone 最大组装厂鸿海计划在今年底之前，削减 10 万名员工。





该报也指出，另 1 家苹果供应商软板供应商嘉联益也已裁掉数百名派遣工；报导指出，鸿海每年进行人力评估，但因明年将面对景气放缓和来自苹果的砍价压力，因此预计提早裁员。





受苹果砍单冲击，鸿海走势疲弱，昨更传出鸿海集团计划大幅削减成本，约 903 亿元，冲击投资人信心，加上外资连 14 卖下，昨股价跌 1.1% ，收 69.5 元，跌破 70 元大关，为挽救股价，鸿海昨晚间发出声明澄清，今股价开高，一度来到 70.4 元，不过，受大盘翻黑拖累，涨幅收敛，但仍力守在 70 元之上，午盘股价在 70 元附近震荡。





知情人士指出，预计苹果和其他客户可能会要求降价 10%-20% ，他表示，这是苹果一般会提出的要求，但在 iPhone 订单不见增长的时期，这样的要求将难以实现；他也指出，多数企业高层认为， 2019 年苹果订单不会成长，因此对明年全年整体电子业的展望将更为保守。





鸿海并未回应日经是否将裁员

10

万名员工，但表示费用缩减不会影响集团研发及新产品开发支出

。（自由财经）

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