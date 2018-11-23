撑不住了！日媒爆鸿海年底前砍10万人

由于iPhone需求减缓造成苹果供应商猛吹寒风，日经新闻报导，消息来员指出，由于预期未来12个月的将遭遇困境，iPhone最大组装厂鸿海计划在今年底之前，削减10万名员工。
该报也指出，另1家苹果供应商软板供应商嘉联益也已裁掉数百名派遣工；报导指出，鸿海每年进行人力评估，但因明年将面对景气放缓和来自苹果的砍价压力，因此预计提早裁员。
受苹果砍单冲击，鸿海走势疲弱，昨更传出鸿海集团计划大幅削减成本，约903亿元，冲击投资人信心，加上外资连14卖下，昨股价跌1.1%，收69.5元，跌破70元大关，为挽救股价，鸿海昨晚间发出声明澄清，今股价开高，一度来到70.4元，不过，受大盘翻黑拖累，涨幅收敛，但仍力守在70元之上，午盘股价在70元附近震荡。
知情人士指出，预计苹果和其他客户可能会要求降价10%-20%，他表示，这是苹果一般会提出的要求，但在iPhone订单不见增长的时期，这样的要求将难以实现；他也指出，多数企业高层认为，2019年苹果订单不会成长，因此对明年全年整体电子业的展望将更为保守。
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