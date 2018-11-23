半导体厂员工罹癌 三星电子拖了10年终于道歉

南韩三星电子公司（ Samsung Electronics Co. ）今天向半导体工厂的罹癌员工道歉，终结三星内部长达 10 年的纠纷。





三星电子总裁金奇南（ Kim Ki-nam ）说：“我们诚挚地向罹癌员工与家属道歉。我们没有妥善管理好半导体与 LCD 工厂的健康风险。”





维权组织说，有 320 人在获三星电子聘用后罹患与工作有关的疾病，其中有 118 人死亡。





根据本月稍早宣布的协议，三星电子将为每案支付高达 1 亿 5000 万韩元的赔偿金。这些案件包括 16 种癌症，一些其他罕见疾病、流产与员工小孩罹患的先天性疾病。索赔者可能早至 1984 年就在工厂工作。





这起丑闻是在 2007 年爆发，当时首尔南方水源市的半导体与显示器工厂的前员工与家属说，职员确诊或死于多种癌症。





南韩法院做出一系列裁决与裁定，加上国家劳工福利单位与调解委员会追踪了 10 多年后，三星电子终于在今天宣布道歉。





家属代表黄相琪（ Hwang Sang-gi ，音译）的 22 岁女儿 2007 年死于白血病，他说：“对受害者家属而言，老实说这个道歉一点都不够，但我们还是接受了。”





他说：“不管道歉多少次，都不足以平复我们受到的耻辱、工业损伤的痛楚与丧失亲人的心情。”





他说：“我无法忘却她与我们家人经历的痛苦，有太多人承受这种命运了。”

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