普京不反对建欧洲军队 俄媒：将使欧洲摆脱美束缚

俄罗斯《独立报》网站 发布了一篇题为《普京为何需要欧洲军队》，副题为《普京不反对建立欧洲军队》的文章，现将全文编译如下：

俄罗斯总统弗拉基米尔 · 普京在巴黎出席第一次世界大战结束 100 周年纪念仪式时表示，支持建立独立欧洲军队的构想。至少被欧洲联军进攻过两次的俄罗斯如今为何主张建立独立的欧洲部队？

文章称，普京出席一战结束 100 周年巴黎纪念仪式是理所应当的。俄罗斯是一战最重要的参战国之一，而且本应成为战胜国。

然而，沙俄最终落入混乱之中，并差点分崩离析。而在苏联重振旗鼓后，只经过短短 20 年就遭遇了更可怕的新威胁 —— 遭到以纳粹德军为首的 “ 轴心国 ” 进攻。到 1941 年时，法西斯德国已侵占了大部分欧洲，可以并不牵强地将同年 6 月 22 日开始的入侵苏联称为 “ 欧洲的进攻 ” 。

文章认为，鉴于此前俄已在 1812 年和 1853 年（当时在克里米亚战争期间攻打俄的是最强大的欧洲大国，而其余国家秉持狡猾的中立立场）遭遇类似境地，关于 “ 欧洲军队 ” 的想法本身似乎只会令俄反感。但在 2018 年 11 月 11 日，普京首次公开支持法国总统埃马纽埃尔 · 马克龙日前提出的建立欧洲军队的构想。





在 11 月初，马克龙对欧洲第一广播电台表示： “ 如果不决定建立真正的欧洲军队，我们将无法保护欧洲民众。欧洲要能够保护自己，主要靠自己，不靠美国 … 我们应当自卫！防范中国、俄罗斯甚至美国。 ”

文章评论称，尽管马克龙以前就讲到过着手建立欧洲军队的必要性，而欧盟去年甚至在这方面迈出了谨小慎微的第一步，但法国总统的言论还是引起了美国的不满。在启程前往法国前，美国总统特朗普写到，这 “ 太侮辱人了，但也许，欧洲应该首先支付在北约军费中的公平份额，美国可是投入了大量补贴 ” 。

而在访问法国并与马克龙交谈（其间法国总统似乎对特朗普说，他的提议不意味着打算让欧盟退出北约）后，美国总统介绍完在巴黎与欧洲领导人们的交谈后再次回到这个话题上。

他说： “ 我们为其他国家支付大部分军费，数千亿美元，为了与这些国家贸易时损失数千亿美元的伟大荣誉。我对他们说，这个局面不可能再持续下去 …… 把大量钱花在保护其他国家上，而我们得到的只有贸易逆差和损失。是时候让这些非常富裕的国家要么向美国偿付对其提供的大规模军事援助，要么自己保护自己。 ”

也就是说，特朗普再次暗示 2017 年起就钟爱的议题：请增加军费，请对北约作出更大贡献，否则我们将放弃北大西洋公约 —— 然后欧洲国家将一个接一个地留在肆虐的世界中，其中有来自东方的难民、不可预见的俄罗斯和伊朗的导弹。

文章称，这也就是大西洋主义者和盎格鲁 - 撒克逊人用来吓唬欧洲的所有真实和臆想的恐怖故事。而且大西洋主义者和盎格鲁 - 撒克逊人还说，独立的欧洲军队将令欧盟的花费比现在北约开支更多，即便是提升美国要求的两个百分点的预算后。诚然，大多数欧洲军队如今流于形式，因此要想建立真正的欧洲军队需要大量资金，还要有巨大的决心。实际上钱欧洲是有的，但有没有决心令人十分怀疑。





文章指出，正因如此，普京支持马克龙的构想并提醒法国人早已有这样的想法。普京说： “ 说到作为另一种选择的武装力量，欧洲军队，这不是新构想，虽然现在由马克龙总统重新提出，但前总统雅克 · 希拉克就跟我谈到过，而且在他之前就有了这种想法。原则上，欧洲是强大的经济联盟，因此他们想在国防和安全领域独立、自给自足且握有主权，这很自然。我觉得，从加强多极世界的角度而言，这总体上是值得肯定的进程。在这方面我们与法国的立场相近。 ”

文章认为，普京这番话的重点在于强调欧洲军队的独立性，他 3 次使用了同一概念的若干同义词。他认为组建欧洲军队的必要理由是将有助于加强多极世界，即不止一个力量中心。而这正是俄所需要的，也是俄所致力于实现的局面 —— 形成一个后美国、后大西洋、后盎格鲁 - 撒克逊的新力量均势。因此从这个意义上说，对旧力量均势的基础（即北约）进行分割，是（俄方）的关键任务。

故此普京支持独立欧洲军队的构想，因为从俄罗斯所处的现实态势来看，在短期和中期未来，这对俄有利。这种欧洲军队在长远未来是否对俄构成威胁？理论上当然可能，但现在论证这点没有任何意义，为什么？

首先，因为欧洲被盎格鲁 - 撒克逊人左右，而在军事和地缘政治以及更重要的世界观方面，欧洲受盎格鲁 - 撒克逊人保护。相比独立的欧洲，处于北约体系内的欧洲可以更容易和更强硬地用来对付俄。





因此作为俄的邻居和历史性对手，独立的欧洲将比被目标是全球霸权的外部力量所支配的欧洲谨慎小心得多。在可预见的未来，只有理论上才可能存在统一独立的欧洲出现具有类似拿破仑或希特勒那样的野心家。而如今的欧洲明显进入了一种危机阶段，即无法捍卫哪怕是自身的利益，而非侵犯他人利益。





其次，正是这点令俄不担心欧洲联军。要知道建立欧洲联军需要决心，即从盎格鲁 - 撒克逊人的监护和包围中真正解放出来的决心。对出现这个决心本身，俄只会欢迎。但文章认为，只有在欧洲从大西洋的束缚中解放后才可能建立欧洲军队，即欧洲军队将是欧洲独立的结果，而非独立的原因。

但在恢复独立前，欧洲还需走过一条非常漫长的道路，以重拾财政、人才、外交以及最重要的精神层面的独立，同时还要保持、调整并在某些方面加深欧洲一体化进程。

文章认为，无论如何，欧洲获得独立的过程本身对俄而言极为重要且有利。因此俄祝愿欧洲人在这条艰难、但实际上别无他选的道路上取得成功。等欧洲军队获得真正独立之时，再提醒欧洲人，过去的欧洲联军讨伐俄国的结局如何，尽管很可能无须这么做。因为在新的

“

后大西洋世界

”

中，欧洲将只是力量中心之一，不是霸主，也不是霸主的附庸。

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