美国壮年人工作参加率低 日媒：社会恶疾报复经济

日本《选择》11月月刊上刊登了题为《美国 “ 不工作的壮年人口 ” 激增》的文章，文章称，美国 25 岁至 54 岁人的工作参加率很低，经济繁荣的背后是社会的疾病：服用镇痛剂中毒人数、玩游戏人数和犯罪人数激增。充满疾病的社会正在对繁荣的美国经济进行报复。

文章表示，美联储主席鲍威尔在 10 月初多次发表令人震惊的乐观言论，他说： “ 我们正处在一个经济周期的高峰时段，没有理由认为这种局面不可能持续。 ”

如此强势的表态并非毫无来由。美国 9 月的失业率比 8 月时的 3.9% 还要低， 3.7% 这个数字不仅低于 2000 年 4 月 IT 泡沫时期的水平，甚至创下了 49 年来的新低。

文章称，如果以现行的就业统计方式为前提，这种堪称异常的情况的确存在一些无法解释的问题。那就是 “ 为什么劳动参与率低下，为什么失业率持续下降 ” 。

在创下历史性的低失业率的今天，诚如 slack 这个词所说，存在着逃避工作的懈怠情绪。问题在于未来怎么办。比方说，在上一次出现低失业率的 1969 年 12 月后仅仅两个月的时间就发生了严重的经济衰退。所以现在必须正视 “ 为什么美国的壮年人口不愿意工作 ” 这个问题。

文章写道，美国的劳动参与率究竟有多低？基于经合组织的统计， 2017 年七国集团的壮年人口（即 25 岁到 54 岁年龄段的人口）的劳动参与率从高到低排序依次为：法国（ 87.7% ）、德国（ 87.3% ）、加拿大（ 87% ）、英国（ 86.7% ）、日本（ 86.6% ）、美国（ 81.7% ）、意大利（ 77.9% ）。而在 1998 年，七国的劳动参与率分别是法国（ 86.2% ）、德国（ 85.1% ）、加拿大（ 84.3% ）、英国（ 83.1% ）、日本（ 82.1% ）、美国（ 84.1% ）、意大利（ 73.2% ）。

除去劳动参与率一直不高的意大利外，很明显，六国中美国的劳动参与率低得扎眼。可以说在比其他发达国家低了 5 个百分点的美国，社会结构上确实是发生了一些异变。如果将 2000 年的劳动参与率放到今天，那么就等于多出了 1000 万个劳动力。曾在 2016 年出版了《 Men Without Work 》一书的政治经济学者尼古拉斯 · 埃伯施塔特将这种情况成为 “ 寂静的大惨案 ” 。为什么 1000 万人的劳动力市场凭空消失了？事实上有很多说法存在。

文章解释道，其中最主流的一个是阿片类药物说。如今，妊娠期女性中阿片类药物中毒者激增已经成为美国最大的社会问题。经合组织、劳工部、美联储都支持这种理论。

普林斯顿大学经济学教授阿兰 · 克鲁格主张： “ 阿片类药物可以解释 20% 劳动参与率低下的原因。 ” 根据克鲁格教授进行的一项广泛调查，未出勤的男性中 44% 的人前一天曾经使用过镇痛药，美国的人均阿片类药物处方率是 OECD 成员国中最高的。

而且，劳动参与率较低的地区与阿片类药物处方率较高的地区出现重合的情况很多。在壮年人口劳动参与率最低的威斯康星州，竟然低至 53% ，而该州同样是阿片类药物滥用区域，且主要产业均是矿业、石油、煤炭等夕阳产业。全美经济研究所对阿巴拉契亚山脉周边 4 个州的县一级行政区的壮年人口进行的调查显示，从 2006 年到 2016 年的十年间，阿片类药物处方率越高的县劳动参与率就会越低。

不过文章指出，虽然阿片类药物说获得的支持最多，但也存在疑问。加拿大是仅次于美国的面临药品滥用危机的国家，但如前文所述，加拿大的劳动参与率正常。这实在让人想不通。

另一种说法是电子游戏。文章称，按照芝加哥大学经济学教授埃里克 · 赫斯特所说，那些不再工作的男性 “ 因为不上班获得的大量闲暇时间 60% 都耗费在了打电子游戏上 ” 。美国劳工部进行的 “ 美国时间利用调查 ” 也指出，年轻人的游戏时间不断增加。





还有一种理论是 “ 犯罪记录说 ” 。全美有过犯罪记录的人口据说超过 7000 万，是总人口的五分之一，如果分母限定为成年人那就是四分之一的人口有前科。虽然禁止聘用有犯罪记录的人属于违法行为，一些州也对要求应聘者提交犯罪记录证明的行为明令禁止，但现实却是有 7 成的企业不会聘用有犯罪记录的人。所以才会有犯罪记录影响了再就业、导致这些人不再参加求职活动的说法。这是美国特有的国情，似乎也可以自圆其说。

此外还有很多说法，比如 “ 领取事故保险金人数增加说 ” 、 “ 产业结构变化和女性就业说 ” 、 “ 机器人导致自动化程度提高说 ” 、 “ 研究生增加说 ” 、 “ 专心在家养娃说 ” 、 “ 人口动态变化说 ” 等等。理论多多无法一一列举，但真相依旧成谜。

文章表示，当然，原因并非只有一个，或许正是多重因素叠加拉低了劳动参与率。虽然各路专家都在预测经济衰退，但作为得出这种结论的根据，逃避工作的现象究竟是怎么产生的仍然无解。也就是说，距离那消失的

1000

万劳动力回归就业市场，还存在着需要跨越的巨大峡谷。只要美联储不过分加息，景气扩大的局面再延续十年也没什么奇怪。要是认为

“

没理由让那些中毒的和犯罪的人工作

”

，那么就算明天开始经济衰退也很正常。这道未解之谜就是美国的缩影。病入膏肓的社会似乎正在对繁荣的经济发起复仇行动。

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