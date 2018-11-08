外媒:沙特又一名记者因揭露王室违法行为惨遭杀害

据《每日邮报》 7 日报道，沙特另一名持不同政见的记者在监狱中遭到酷刑拷打和杀害。

据称，在贾马尔 · 哈苏吉（ Jamal Khashoggi ）在土耳其伊斯坦布尔的沙特领事馆被谋杀一个月后，一名叫贾西尔（ Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser ）的记者在沙特监狱中被杀害。





新闻网站《新海湾》（ The New Khaleej ）援引人权消息人士报道称，贾西尔于上周六死亡。不过该报道尚未得到证实。

人权组织说，沙特政府相信贾西尔秘密运营一个名为 Kashkool 的推特账户，该账户致力于揭露官员和王室成员侵犯人权的行为。

据报道，今年 3 月份，贾西尔在迪拜被沙特间谍逮捕。





据称，这一间谍组织由沙特王储的助理卡塔尼（ Saud al-Qahtani ）负责。卡塔尼此前因被指控对哈苏吉的死负有责任而被降职。





如果贾西尔真的被杀害，那么沙特在 “ 哈苏吉被杀 ” 丑闻引发轩然大波之后仍不停手，继续杀害记者的消息，将会让西方感到沮丧。

此前，土耳其媒体 6 日报道称，沙特驻伊斯坦布尔领事馆工作人员试图拆除其院落内的监控设备，以帮助掩盖哈苏吉谋杀案。





《华盛顿邮报》专栏作家贾马尔 · 哈苏吉，于 10 月 2 日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆后失踪，最终证实被杀害。他长期批评沙特政府及其实际统治者穆罕默德 • 本 • 萨勒曼（ Mohammed bin Salman ）王储。

土耳其政府称，在哈苏吉被杀之前，一个

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人的沙特小组飞到土耳其，执行了谋杀命令。

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