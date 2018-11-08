外媒:沙特又一名记者因揭露王室违法行为惨遭杀害

据《每日邮报》7日报道，沙特另一名持不同政见的记者在监狱中遭到酷刑拷打和杀害。
据称，在贾马尔·哈苏吉（Jamal Khashoggi）在土耳其伊斯坦布尔的沙特领事馆被谋杀一个月后，一名叫贾西尔（Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser）的记者在沙特监狱中被杀害。
新闻网站《新海湾》（The New Khaleej）援引人权消息人士报道称，贾西尔于上周六死亡。不过该报道尚未得到证实。
人权组织说，沙特政府相信贾西尔秘密运营一个名为Kashkool的推特账户，该账户致力于揭露官员和王室成员侵犯人权的行为。
据报道，今年3月份，贾西尔在迪拜被沙特间谍逮捕。
据称，这一间谍组织由沙特王储的助理卡塔尼（Saud al-Qahtani）负责。卡塔尼此前因被指控对哈苏吉的死负有责任而被降职。
如果贾西尔真的被杀害，那么沙特在“哈苏吉被杀”丑闻引发轩然大波之后仍不停手，继续杀害记者的消息，将会让西方感到沮丧。
此前，土耳其媒体6日报道称，沙特驻伊斯坦布尔领事馆工作人员试图拆除其院落内的监控设备，以帮助掩盖哈苏吉谋杀案。
《华盛顿邮报》专栏作家贾马尔·哈苏吉，于10月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆后失踪，最终证实被杀害。他长期批评沙特政府及其实际统治者穆罕默德•本•萨勒曼（Mohammed bin Salman）王储。
土耳其政府称，在哈苏吉被杀之前，一个15人的沙特小组飞到土耳其，执行了谋杀命令。
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